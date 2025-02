Suspeitos de matar homem em Chapadão do Sul são presos

Nesta quarta-feira (5), a Policia Militar prendeu os suspeitos de matar um homem brutalmente a tiros. O caso aconteceu na Rua dos Perus, em Chapadão do Sul, cidade distante 332km de Campo Grande. A vitima morreu no local.

Segundo informações divulgadas pela Polcia Civil, os agentes receberam o chamado para atender a ocorrência por volta das 19 horas. No local, colheram relato de testemunha e informações que pudessem auxiliar na localização dos crimisos, que fugiram do local em uma motocicleta.

Após acionarem a Policia Militar Rodoviária de Chapadão do Sul, realizar barreiras e monitorameno de possiveis rota de fuga, os suspeitos foram identificados e presos em flagrante. Junto com eles, os agentes encontraram a possivel arma de fogo utilizada no crime. A motocicleta utlizada pelos autores foi apreendida nesta quinta-feira (6).

Os autores foram encaminhados à Delegacia de Policia sob os crimes de homicidio qualificado e porte ilegal de arma.

As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do crime, incluindo a motivação e possível participação de outras pessoas.

