Lula espera relação civilizada com Donald Trump, presidente eleito dos EUA

Na manhã de quarta-feira (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou o desejo de manter uma relação civilizada com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Em entrevista à Rede TV, Lula destacou que, apesar das diferenças e das trocas de farpas ao longo da campanha norte-americana, seu objetivo é construir uma relação diplomática baseada no respeito entre as nações.

“Eu não vou pensar o que pode acontecer de pior com a eleição de presidente de outro país. Não conheço pessoalmente o [Donald] Trump. Eu conheço o Trump de ouvir dizer, de ler matéria sobre ele, de ver na televisão. Espero que a convivência seja civilizada que eu já tive com o [George] Bush que era do partido republicano, que eu estive com o Obama, com o [Joe] Biden. Essa é a relação que eu quero estabelecer. Relação de dois chefes de estado. Cada um representando seu país, com interesses próprios nacionais”, afirmou Lula.

Durante a disputa presidencial americana, Lula havia declarado seu apoio à candidatura de Joe Biden e Kamala Harris e chegou a criticar Trump, chegando a associá-lo a “um nazismo com outra cara” nas declarações anteriores. Já Trump, em outubro de 2022, às vésperas das eleições presidenciais no Brasil, chamou Lula de “lunático radical”. Apesar das desavenças, Lula destacou seu compromisso com a diplomacia e com o respeito ao processo democrático.

O presidente brasileiro também disse esperar que Trump atue para promover a paz mundial e a qualidade de vida dos americanos. “Eu espero que ele tenha a preocupação de trabalhar para que o mundo tenha paz e que trabalhe para melhorar a vida do povo americano. Para isso que ele foi eleito e foi candidato”, completou.

