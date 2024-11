Bolsonaro pedirá ao STF autorização para participar da posse de Donald Trump nos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou que solicitará ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma autorização para comparecimento à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, marcada para janeiro de 2025. A declaração foi feita em entrevista à Folha de S. Paulo na quarta-feira (6). Bolsonaro está atualmente impedido de deixar o Brasil devido ao bloqueio de seu passaporte, resultado de uma investigação sobre uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu a presidência.

“Se o Trump me convidar, eu vou peticionar ao TSE [Tribunal Superior Eleitoral], ao STF. Agora, com todo o respeito, o homem mais forte do mundo… Você acha que ele vai convidar o Lula? Talvez protocolarmente”, disse Bolsonaro, expressando confiança de que seria o único político brasileiro convidado para a cerimônia de posse de Trump.

O ex-presidente argumentou que a decisão caberia ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que já negou três de seus pedidos anteriores para viagens internacionais, incluindo um convite recente para assistir à apuração dos votos ao lado de Trump, na casa do republicano em Mar-a-Lago, Flórida. “Quem vai convidar do Brasil? Talvez só eu.

“Quem vai convidar do Brasil? Talvez só eu. Ele [Moraes] vai falar não para o cara mais poderoso do mundo? Eu sou ex. O cara vai arranjar uma encrenca por causa do ex? Vou peticionar ao Alexandre. Ele decide”, continuou Bolsonaro, enfatizando que a decisão sobre sua presença caberia ao ministro.

Durante uma entrevista, Bolsonaro relatou o próximo relacionamento entre sua família e Trump, referindo-se à amizade entre seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e o ex-presidente americano, e a admiração mútua que desenvolveu com Trump durante seu mandato. “Ele [Trump] me tem como uma pessoa que ele gosta, é como você se apaixona por alguém de graça, né? Essa paixão veio da forma como eu tratava ele, sabendo o meu lugar”, declarou, comparando a relação diplomática entre o Brasil e Estados Unidos verdadeiros entre Brasil e Paraguai.

