Lula elogia PF por expulsão de agente dos EUA e defende reciprocidade diplomática

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou a atuação da Polícia Federal após a expulsão de um agente norte-americano que atuava no país. A medida foi tomada em resposta à retirada do delegado brasileiro Marcelo Ivo dos Estados Unidos, em um episódio que gerou tensão diplomática entre os dois países.

A declaração foi feita em vídeo publicado nas redes sociais, ao lado do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e do ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva. Na gravação, Lula destacou o princípio da reciprocidade nas relações internacionais.

“Parabéns pela sua posição em relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade. Ou seja, o que eles fizeram conosco a gente vai fazer com eles”, afirmou o presidente, acrescentando que espera a retomada do diálogo com o governo dos Estados Unidos para normalizar as relações.

Tensão diplomática e resposta brasileira

O Itamaraty confirmou a “interrupção imediata” das funções de um agente americano que atuava no Brasil em posição equivalente à de Marcelo Ivo. Segundo o órgão, a decisão foi uma resposta à atitude do governo norte-americano, considerada contrária às práticas diplomáticas entre países aliados.

O caso teve origem após a cassação do visto de Marcelo Ivo pelos Estados Unidos. O delegado atuava como oficial de ligação da Polícia Federal em Miami e foi alvo de suspeitas de atuação irregular no episódio envolvendo a detenção do ex-deputado Alexandre Ramagem.

Ramagem, que estava foragido, foi preso em 13 de abril pelo Immigration and Customs Enforcement (ICE) e liberado dois dias depois. O Departamento de Estado norte-americano afirmou que “nenhum estrangeiro pode manipular o sistema de imigração” dos EUA, sem citar diretamente o nome do delegado brasileiro.

Ampliação do efetivo da Polícia Federal

Durante o anúncio, Lula também informou a ampliação do quadro da Polícia Federal, com a convocação de mil novos profissionais. Serão chamados 630 agentes, 160 escrivães, 120 delegados, 69 peritos e 21 papiloscopistas.

Além disso, o governo pretende reconvocar policiais cedidos a outros órgãos, com o objetivo de reforçar o combate ao crime organizado.

“Nós assumimos o compromisso de fazer uma guerra contra o crime organizado, e precisamos dos policiais a serviço da Polícia Federal”, declarou o presidente.

Apesar do episódio, Lula sinalizou que mantém canais abertos com a Casa Branca e demonstrou expectativa de que as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos retornem à normalidade.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais