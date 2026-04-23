Calendário de 2026 favorece folgas prolongadas e próximo feriado já será na próxima semana

Após o feriado prolongado de Tiradentes, celebrado na última terça-feira (21) e que garantiu até quatro dias de descanso para muitos brasileiros, o calendário já reserva uma nova pausa para a próxima semana.

O próximo feriado nacional será o Dia do Trabalho, comemorado em 1º de maio. Em 2026, a data cai em uma sexta-feira, o que abre possibilidade para mais um fim de semana prolongado sem necessidade de ajustes para quem não trabalha aos sábados e domingos.

Ao longo do ano, outras datas também caem próximas aos fins de semana, favorecendo períodos de descanso mais longos. A distribuição dos feriados em dias estratégicos deve impactar a rotina de trabalhadores e também setores como turismo e comércio.

Feriados nacionais restantes em 2026

Depois do Dia do Trabalho, o calendário segue com datas importantes que, em sua maioria, também caem em segundas ou sextas-feiras:

7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil

12 de outubro (segunda-feira) — Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (segunda-feira) — Finados

15 de novembro (domingo) — Proclamação da República

20 de novembro (sexta-feira) — Dia da Consciência Negra

25 de dezembro (sexta-feira) — Natal

Pontos facultativos também ampliam oportunidades

Além dos feriados nacionais, o calendário inclui datas de ponto facultativo que podem representar novas oportunidades de folga, dependendo do setor:

– 4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi

– 28 de outubro (quarta-feira) — Dia do Servidor Público federal

– 24 de dezembro (quinta-feira) — Véspera de Natal (após as 13h)

– 31 de dezembro (quinta-feira) — Véspera de Ano Novo (após as 13h)

Interesse cresce nas buscas online

Com a proximidade de mais um feriado prolongado, o interesse dos brasileiros pelo calendário aumentou. Dados do Google Trends apontam crescimento nas pesquisas pelo termo “feriados 2026” nos últimos dias, em comparação com os 12 meses anteriores.

A tendência reflete o planejamento antecipado de viagens, compromissos e períodos de descanso, especialmente em um ano em que diversas datas favorecem a combinação com fins de semana.

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