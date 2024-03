Lula e Bolsonaro devem ser as próximas atrações da pré-campanha em MS

Para este mês de abril, quando fecha a janela partidária, estão previstas as visitas de atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente, Jair Bolsonaro ao Estado com claros objetivos eleitorais e podem definir rumos das candidaturas de esquerda e de direita, que ainda convivem com persistentes dificuldades de viabilização. Os dois segmentos que polarizam o debate políticos no país dependem claramente das duas principais lideranças para podem decidir os seus projetos eleitorais.

Tanto o PT de Lula, quanto o PL de Bolsonaro têm nomes e pré-candidaturas lançadas, mas convivem internamente com dilemas se irão abrir mão de encabeçar as chapas para apoiar nomes de outros partidos.

No caso petista, mesmo já tendo confirmado em pré-convenção o nome da deputada federal Camila Jara como pré-candidata, o partido tem de um lado os deputados Vander Loubet e Zeca do PT como defensores da tese de que deveriam abrir mão para apoiar Rose Modesto, Entre os bolsonaristas a dúvida é se escolhem um nome do partido ou se embarcam na proposta de reeleição para a prefeita Adriane Lopes.

“Chegou o momento do, Lula percorrer o Brasil com lançamento de obras, programas e investimentos do Governo Federal “. Esta declaração foi dada pelo deputado federal Vander Loubet (PT), assegurando que Mato Grosso do Sul está no roteiro de viagens que o presidente Lula pretende cumprir como parte de uma estratégia para alavancar à aprovação da administração do seu governo, ao mesmo tempo em que consolida alianças e candidaturas do PT às prefeituras das capitais e cidades com grandes colégios eleitorais ainda no primeiro semestre.

Com relação a Bolsonaro, o presidente regional do PL, deputado federal, Marcos Pollon chegou a anunciar a vinda de Bolsonaro em fevereiro ao Estado, mas quem acabou vindo foi a ex-primeira dama Michelle. Agora quem anunciou a visita de Bolsonaro foi o novo presidente municipal do PL de Campo Grande, Tenente Portela. “O ex-presidente quer vir a Campo Grande no mês de abril. Ele avisou que pretende participar do lançamento da candidatura do PL para Prefeitura de Campo Grande”.