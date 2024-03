Páscoa Social: Parceria entre instituições de MS, MT e DF vai premiar três escolas com R$ 10 mil

A ação “Páscoa Social Comper” vai premiar três escolas públicas entre Mato Grosso do Sul. Mato Grosso e Distrito Federal, com R$ 10 mil. Serão premiadas as instituições públicas que personalizarem melhor as esculturas de cabeça de coelho disponibilizadas para serem decoradas com materiais escolares. Ao todo participam da competição 30 escolas, que devem partir da criatividade e imaginação dos alunos, para criar uma obra única e que mereça ser premiada.

As escolas enviaram as fotos das esculturas personalizadas para avaliação no dia 21 de março e a votação segue aberta ao público até o dia 31 de março, no domingo de Páscoa. Os interessados podem votar nas suas esculturas favoritas pelo site https://www.pascoasocialcomper.com.br

A coordenadora de ESG (Environmental, Social and Governance) do Grupo Pereira, argumentou que a iniciativa visa transformar a sociedade e as pessoas, ao impulsionar o poder da educação. “Acreditamos no poder da educação e na importância de apoiar as comunidades onde estamos presentes. A ‘Páscoa Social do Supermercado Comper’ é uma forma de incentivar a criatividade e o trabalho em equipe nas escolas, além de contribuir para o desenvolvimento educacional de crianças e jovens”, avaliou.

Ao final da votação, as duas escolas mais votadas de cada grupo e a terceira colocada nacionalmente serão premiadas com o valor de 10 mil. O montante será destinado para a compra de materiais pedagógicos e investimentos em melhorias para as escolas vencedoras.

Por Julisandy Ferreira

