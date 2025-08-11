Fight Sports: referência mundial no Jiu-Jitsu inaugura unidade modelo em Campo Grande

Fundada pelo multicampeão “Cyborg”, academia agora aposta na expansão dentro do Estado

Após mais de duas décadas de história, a equipe de Jiu-Jitsu Fight Sports está de volta às suas origens com a inauguração de um moderno centro de treinamento em Campo Grande. A nova unidade, batizada de Fight Sports Pantanal, foi inaugurada neste sábado (9) e promete transformar o cenário local da arte suave com uma estrutura moderna de 1.200 m².

Criada em 2003, na capital Sul-mato-grossense, a Fight Sports se destacou no cenário nacional, e em 2007, iniciou sua trajetória internacional com a abertura da primeira filial nos Estado Unidos. Deste então, a academia se tornou referência, contando com 47 unidades espalhadas por 16 países.

Roberto Abreu, conhecido no mundo do Jiu-Jitsu como “Cyborg”, é um dos nomes mais respeitados da modalidade e criador da Figth Sports, comenta que a academia e as suas raízes nunca deixou de estar presente Campo Grande.

“Na verdade, a academia nunca saiu daqui. Sempre mantivemos nossa base e equipe em Campo Grande. Mas, por muitos anos, nosso foco foi a expansão. Hoje, a sede da Fight Sports em Miami, é a nossa maior unidade. O foco inicial foi realmente crescer, montar time, formar equipe e isso foi conquistado com sucesso”, explicou.

Agora a cidade natal ganha uma academia de alto padrão, equipada para atender crianças a partir de quatro anos, inciantes, participantes recreativos e atletas profissionais. A nova unidade oferecerá mais de 50 aulas semanais, promovendo não só o ensino da arte suave, mas também o desenvolvimento pessoal e social por meio da disciplina, saúde educação e cultura.

“Estamos fazendo um grande investimento aqui no estado justamente para que a gente cresça pra dentro, como crescemos pra fora. Estamos com grandes academias não só em Campo Grande, mas também em Bonito, Jardim, Miranda e Aquidauana. São unidades lindas, com estruturas que fogem do padrão do que existe no Brasil e até mesmo lá fora”, pontua.

Clima familiar e acolhedor

Durante a inauguração, alunos e mestres de outras unidades da academia espalhadas pelo Estado, marcaram presença. Um exemplo, foi Tati Coutinho, que destacou a clima familiar e acolhedor entre os atletas.

“Aqui, a gente é família. Todo mundo se apoia, todo mundo se cuida. Temos até um aperto de mão próprio. A conexão é forte. Entrou aqui, já sente esse espírito de união”, destacou.

De Campo Grande para o Mundo

Ao Jornal O Estado, Roberto “Cyborg” lembra que sua trajetória no Jiu-Jitsu começou em Campo Grande com 17 anos. Aos 22, criou a primeira academia no terreno dos fundos da casa de seus pais, que viria a se tornar referência internacional.“Essa academia nasceu no quintal da casa dos meus pais. Hoje, voltamos com uma das academias mais bonitas do mundo. É uma forma de retribuir tudo o que essa terra me deu”, relatou.

Em 2007, foi para os Estados Unidos com apenas 800 dólares no bolso e sem treinador. Hoje possui 13 títulos mundiais.

“Fui pros Estados Unidos, e de lá pra cá conquistei 13 títulos mundiais. Mas isso não aconteceu do dia pra noite. Eu fui autodidata. Nunca tive um professor me guiando, ninguém para abrir portas”.Mesmo com o reconhecimento global, Roberto nunca deixou de valorizar suas raízes.

Serviço

A Academia Fight Sports localiza-se na Rua Euclides da Cunha, nº 1774, bairro Santa Fé, em Campo Grande. Mais informações pelo telefone (67) 99195-4545.

