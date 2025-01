Lula discute tratamento dado aos brasileiros deportados com ministro das Relações Exteriores

Em meio às crescentes tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos sobre o tratamento dado aos brasileiros deportados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne, na manhã desta segunda-feira (27), com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O encontro busca discutir as medidas a serem tomadas após denúncias de que os repatriados sofreram tratamento degradante durante o voo de deportação.

No domingo (26), o Itamaraty emitiu uma nota oficial classificando como “degradante” o uso de algemas nos pés e nas mãos dos deportados, prática que viola os termos acordados entre os dois países. “O uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos de acordo com os EUA, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados”, declarou o Ministério das Relações Exteriores.

A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, também repudiou o episódio, afirmando que a situação configurou uma “violação dos direitos dos brasileiros”. A ministra destacou a importância de proteger a dignidade dos cidadãos em qualquer circunstância, afirmando: “O que aconteceu neste voo foi a violação dos direitos dos brasileiros.”

O presidente Lula, ao ser informado sobre o caso, determinou que os brasileiros deportados fossem levados ao destino final com conforto e respeito em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). O gesto simboliza o compromisso do governo em assegurar o tratamento digno de seus cidadãos, mesmo em situações adversas.

Ainda no sábado (25), o ministro Mauro Vieira esteve em reunião com autoridades no Amazonas para apurar os incidentes no voo de repatriação, que teria ocorrido em condições precárias. Segundo relatos, o sistema de ar-condicionado da aeronave estava em pane, e os passageiros enfrentaram dificuldades para acessar água, comida e banheiros durante o trajeto.

O Itamaraty anunciou que encaminhará um pedido formal de esclarecimentos ao governo norte-americano sobre as circunstâncias do voo. Além disso, afirmou estar atento às mudanças nas políticas migratórias dos EUA para garantir a proteção e dignidade dos brasileiros residentes no país.

