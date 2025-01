Governo Federal prepara plano de acolhimento para brasileiros deportados dos EUA

O governo federal está articulando um plano emergencial de acolhimento para os brasileiros deportados dos Estados Unidos, em resposta ao aumento no número de expulsões. A ação será coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) e contará com a colaboração do governo de Minas Gerais e da Prefeitura de Belo Horizonte, que se preparam para recepcionar os repatriados.

No último sábado (25), 88 brasileiros chegaram ao país no primeiro voo de deportação realizado pelo novo governo de Donald Trump. O grupo enfrentou problemas, como o uso de algemas nos pés e mãos, uma aeronave sem sistema de ar-condicionado e condições precárias para se alimentar ou usar o banheiro. O voo foi interrompido em Manaus devido às condições inadequadas, e os repatriados foram transferidos para Minas Gerais em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB).

A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, esteve presente no desembarque no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, e reiterou que, embora os países tenham soberania sobre suas políticas migratórias, estas não podem ferir os direitos humanos. “Os brasileiros devem ser tratados com dignidade e respeito em qualquer circunstância”, afirmou.

O uso de algemas nos deportados e as condições do voo provocaram forte rechaço das autoridades brasileiras. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, classificou o tratamento como um “flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos brasileiros”. O Itamaraty emitiu um comunicado oficial neste domingo (26), qualificando o episódio como “degradante” e anunciou que cobraria do governo norte-americano explicações sobre o descumprimento de acordos bilaterais que garantem um tratamento digno aos repatriados.

O Ministério das Relações Exteriores informou que a autorização para os voos de repatriação havia sido concedida desde 2018 com o objetivo de reduzir o tempo de permanência de brasileiros em centros de detenção norte-americanos. No entanto, a pasta reforçou que “a violação das condições previamente acordadas é inaceitável” e garantiu que acompanhará as mudanças nas políticas migratórias dos EUA.

A situação repercutiu entre os parlamentares. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, manifestou “profunda preocupação” com o tratamento dispensado aos brasileiros e destacou a necessidade de respeito à dignidade humana. Outros senadores, como Paulo Paim e Fabiano Contarato, também repudiaram as ações norte-americanas, classificando o episódio como “degradante” e “uma afronta aos brasileiros”.

O governo federal informou que continuará a oferecer suporte humanitário aos repatriados, incluindo abrigo e alimentação, além de elaborar um plano interfederativo para atender a uma possível escalada no número de deportações. A ministra Macaé Evaristo destacou que o protocolo adotado em Guarulhos, onde os repatriados recebem apoio desde o desembarque, será replicado em outras regiões.

A situação está sendo acompanhada de perto pelas autoridades brasileiras, que reforçam o compromisso de garantir a segurança, a dignidade e o respeito aos direitos fundamentais de seus cidadãos, tanto em solo nacional quanto no exterior.

