Dupla é presa em Nova Andradina com maconha em veículo falso de usina

Um homem de 40 anos, identificado como Dauglio Modesto, e Gabriel, de 20 anos, foram presos após serem flagrados transportando 89,55 quilos de maconha. A prisão ocorreu na MS-473, em Nova Andradina, durante uma ação da PMR (Polícia Militar Rodoviária).

A abordagem foi iniciada após um funcionário da Usina Adecoagro, que transitava pela estrada MS-141, perceber um veículo VW/Polo branco com adesivos da usina, mas que não fazia parte da frota da empresa. O funcionário acionou a PMR de Angélica, que repassou a informação à base do Vale do Ivinhema. Uma equipe foi deslocada para a região e interceptou dois veículos: um Fiat/Uno, com placas de Paraguaçu Paulista (SP), conduzido por Gabriel, e o VW/Polo, com placas de Hortolândia (SP), dirigido por Dauglio.

Segundo informações do Jornal da Nova, quando questionado sobre a origem e destino do veículo, Dauglio entrou em contradição. Ele afirmou que o carro, com adesivos falsificados, pertencia à Usina Adecoagro, mas não estava registrado no nome da empresa. Além disso, relatou que iria até a casa de sua namorada, mas forneceu um endereço inexistente no bairro Irman Ribeiro, em Nova Andradina. Durante a vistoria no Polo, foram encontrados 92 tabletes de maconha.

Dauglio confessou que aceitou realizar o transporte da droga para quitar uma dívida de R$ 3.000,00 com um agiota. Ele informou ainda que pegou o veículo em um posto de combustível na saída de Itaporã para Dourados e que Gabriel atuava como batedor. A entrega da droga seria feita em Nova Andradina, na Praça da Fogueira, indicada por uma pessoa conhecida como “Maike”.

Gabriel, o condutor do Uno, relatou que receberia R$ 1.000,00 pelo serviço. A ocorrência foi apoiada pela Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar, que transportou os veículos até a Delegacia de Polícia Civil, onde o flagrante foi registrado.