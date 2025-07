Lula discute democracia e combate a desinformação em encontro no Chile

Presidente brasileiro participa de reunião fechada com líderes internacionais e depois se encontra com representantes da sociedade civil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no Chile nesta segunda-feira (21) para participar de uma reunião internacional que reúne lideranças da América Latina e da Europa em torno da defesa da democracia. O evento, promovido pelo presidente chileno Gabriel Boric, acontece em Santiago e conta com a presença dos presidentes da Colômbia, Espanha e Uruguai.

Em um primeiro momento, os chefes de Estado se reúnem de forma reservada para tratar de três temas centrais: os desafios do multilateralismo, as desigualdades sociais e o avanço da desinformação alimentado pelas novas tecnologias. Na sequência, a agenda se abre a outros participantes — representantes da sociedade civil, universidades e centros de pesquisa devem se juntar ao debate para ampliar a discussão.

A articulação entre países em defesa da democracia não é nova. Segundo o Itamaraty, o encontro no Chile dá continuidade à iniciativa lançada por Lula e pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, no ano passado, com foco no combate ao extremismo político. A expectativa é de que a próxima edição desse esforço conjunto ocorra durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro, nos Estados Unidos.

