Homem é morto a facadas por ex-presidiário foragido no bairro Cophavilla II

Leonardo Kammer da Silva, de 34 anos, foi assassinado durante a madrugada; crime foi motivado por disputa amorosa e ameaças

Um homem de 34 anos foi morto com golpes de faca na madrugada desta segunda-feira (21), no bairro Coophavila II, em Campo Grande. O autor do crime, André Gustavo Peres, foi preso em flagrante poucas horas depois, escondido atrás de um sofá na casa de um vizinho, a cerca de 250 metros do local onde o homicídio aconteceu.

A vítima, identificada como Leonardo Kammer da Silva, teria ido até a casa do autor após receber uma ameaça. De acordo com testemunhas, André havia passado horas antes na residência de Leonardo e deixado um aviso, por meio do filho da vítima: que ele “ficasse esperto”. Ao saber da ameaça, Leonardo decidiu confrontar o autor, levando consigo um amigo. O encontro terminou em discussão, luta corporal e, em seguida, em violência fatal.

Segundo o relato do próprio André aos policiais, ele havia cumprido pena por tráfico de drogas e estava no regime semiaberto, mas fugiu do presídio e estava foragido. Durante o período em que esteve preso, sua companheira teria se envolvido em um relacionamento com Leonardo, que chegou ao fim antes de André retornar para casa. Ao retomar a convivência com a esposa, André afirma que passou a receber ameaças da vítima.

Na madrugada do crime, após o início do desentendimento, André teria sacado uma faca e desferido diversos golpes contra Leonardo. Mesmo após a vítima cair no chão, o autor ainda o atingiu no pescoço antes de fugir pulando muros de residências próximas.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 2h e encontrou Leonardo já sem vida. O Batalhão de Choque deu apoio nas buscas e localizou o autor escondido. Ele confessou o assassinato e indicou o local onde havia deixado a faca usada no crime, a arma foi encontrada limpa, dentro da cozinha. Outra faca foi localizada no carro do suspeito.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. André permanece preso à disposição da Justiça.

