Sul-mato-grossense conquista melhor resultado do Brasil em oito anos

Luiz Felipe Loureiro completou maratona aquática de 10 km na 20ª colocação

O nadador Luiz Felipe Loureiro fez sua estreia em Mundiais no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, em Singapura, com o melhor resultado de um brasileiro nas águas abertas em oito anos. Atleta do Grêmio Náutico União, do Rio Grande do Sul, o campo-grandense completou a maratona aquática de 10 km na 20ª colocação, com o tempo de 2h03min34s20. A prova aconteceu na terça-feira (16), e Luiz Felipe manteve-se entre os 20 primeiros colocados do início ao fim.

O desempenho superou os resultados recentes do país na modalidade. Desde o Mundial de Budapeste, em 2017, quando Fernando Pontes terminou em 19º lugar, o Brasil não alcançava uma colocação tão expressiva. Luiz também foi o segundo melhor sul-americano da disputa, atrás apenas do equatoriano Esteban Enderica, 15º colocado.

O também brasileiro Matheus Melecchi ficou em 28º lugar. O título ficou com o alemão Florian Wellbrock, campeão olímpico em Tóquio 2020, que venceu com o tempo de 1h59min55s50.

No feminino, Ana Marcela Cunha, maior campeã brasileira em águas abertas e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio na categoria, terminou os 10 km na sexta posição, com 2h09min21s90. Já Viviane Jungblut, finalizou a prova em 17º lugar. A australiana Moesha Johnson, prata nas Olimpíadas de Paris 2024, conquistou o ouro.

Programado para disputar quatro provas no Mundial, Luiz Felipe não participou dos 5 km, realizados na quinta-feira (17). A decisão foi tomada em conjunto com a comissão técnica após o atleta apresentar sinais de desidratação. Em nota divulgada nas redes sociais, a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) confirmou o quadro leve e informou que o nadador passou por atendimento médico da delegação.

Na mesma prova, Matheus Melecchi terminou em 12º lugar, e alcançou a melhor colocação do Brasil na distância desde 2017. No feminino, Ana Marcela ficou em oitavo, e Viviane, em 21º.

Na sexta-feira (18), Luiz Felipe voltou à água na prova sprint de 3 km, também chamada de “knockout”. Terminou em 15º e não avançou à fase seguinte. “Hoje não deu. Uma prova desse nível não se pode errar. Qualquer erro custa a classificação. Mas cabeça erguida para a prova do revezamento. Pra cima, Brasil!”, escreveu o atleta em suas redes sociais. Melecchi encerrou a prova em 13º e o alemão Wellbrock venceu novamente e somou o terceiro ouro na competição. No feminino, Ana Marcela ficou em 15º e Viviane em 12º. Nenhuma das duas avançou à final.

Luiz Felipe ainda disputaria, no sábado (19) às 20h, a prova do revezamento misto 4×1500 metros, última da programação das águas abertas, encerrando para encerrar sua participação no Mundial.

Por Mellissa Ramos

