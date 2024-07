Lula deve vir à Corumbá para acomapanhar siutação do Pantanal

Esta é a primeira visita do presidente após as queimadas no Pantanal

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva deve vir ao Pantanal para acompanhar a siutação do bioma e apresentar soluções para diminuir o problema na região.

A informação ainda não foi divulgada oficalmente pelo Planalto e agenda do presidente, mas foi divulgada pelo perfil da deputada federal Camila Jara(PT) nesta tarde(25). A revista Veja também publicou uma matéria informando sobre a visita do presidente ao bioma.

A visita deve ocorrer no dia 31 de julho às 10h na Brigada Pronto Emeprego, em Corumbá.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.