Homem é baleado durante caminhada no Tiradentes

Homem de 42 anos ficou ferido, na tarde desta quinta-feira (25), na Rua do Chocalho, localizada no bairro Tiradentes, em Campo Grande, após ser atingido por um disparo de arma de fogo enquanto caminhava na calçada.

Conforme informações, a vítima estava com um andador, quando foi atingido pelo tiro. O homem correu por uma quadra até a Avenida José Nogueira Vieira, onde caiu e pediu por socorro.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o resgate da vítima, que não corre risco de vida. A Polícia Militar também foi chamada e, aos militares, ele contou que não sabe quem efetuou o disparo e que cumpre pena em prisão domiciliar.

Testemunhas disseram que o homem se mudou para o local há pouco tempo e que apens ouviram os tiros. Também não souberam informar característica do atirador.

