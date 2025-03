Lula viaja ao Japão para negociar abertura do mercado de carne bovina brasileira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca neste sábado (22), às 21h, para uma viagem oficial ao Japão com o objetivo de negociar a abertura do mercado japonês para a carne bovina brasileira, uma demanda histórica do Brasil. Além das negociações comerciais, Lula também buscará avançar em um acordo entre Japão e Mercosul e discutirá temas ligados à transição energética.

A viagem de Lula ao Japão é considerada de grande prestígio pelo Itamaraty, já que o governo japonês limita a apenas uma visita oficial de chefe de Estado estrangeiro por ano. A última visita de um presidente ao Japão ocorreu em 2019, quando o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve no país.

A chegada de Lula ao Japão está prevista para a segunda-feira (24), devido à diferença de fuso horário e à distância. A agenda inclui encontros com autoridades locais e debates sobre temas estratégicos para o Brasil.

Um dos principais objetivos da visita é garantir o acesso do Brasil ao mercado japonês de carne bovina, avaliado em cerca de US$ 4 bilhões anuais. O Japão importa aproximadamente 70% da carne que consome, sendo 80% desse volume proveniente dos Estados Unidos e da Austrália, aliados históricos do país asiático.

Desde 2005, o Brasil tenta sem sucesso obter autorização para exportar carne bovina ao Japão. Agora, o governo brasileiro busca um compromisso político para que o Japão envie uma missão técnica de autoridades sanitárias para inspecionar as condições de produção da carne bovina brasileira.

Parceria estratégica com o Japão

O Japão é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na Ásia, atrás apenas da China. Em 2023, o Japão foi o nono maior investidor no Brasil, com um estoque de US$ 35 bilhões. O país também abriga a quinta maior comunidade de brasileiros no exterior, com aproximadamente 200 mil pessoas.

Lula será acompanhado por uma comitiva de ministros e autoridades de peso, incluindo:

– Ministro das Comunicações, Juscelino Filho;

– Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho;

– Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira;

– Ministro dos Transportes, Renan Filho;

– Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva;

– Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira;

– Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP);

– Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Durante a visita, haverá discussões sobre transição energética e descarbonização. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que participará de debates para fortalecer a cooperação internacional e ampliar a infraestrutura brasileira.

Viagem ao Vietnã

Após o compromisso no Japão, Lula seguirá para o Vietnã, onde deve chegar em 28 de março. O país é o quinto maior consumidor de produtos agropecuários brasileiros. Em 2024, o comércio bilateral entre Brasil e Vietnã movimentou US$ 7,7 bilhões, com um superávit brasileiro de US$ 415 milhões.

No Vietnã, Lula buscará consolidar etapas para elevar o país asiático ao status de parceiro estratégico do Brasil.

