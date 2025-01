Lula defende a democracia e relembra tramas golpistas em cerimônia dos dois anos do 8 de janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um discurso enfático em defesa da democracia, nessa quarta-feira (8), durante a cerimônia que marcou os dois anos dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O evento foi realizado no Palácio do Planalto, um dos alvos dos ataques, e reuniu integrantes dos Três Poderes.

Em seu pronunciamento de encerramento, Lula fez referência ao filme premiado “Ainda Estou Aqui”, protagonizado por Fernanda Torres, para sublinhar a resistência democrática: “Ainda estamos aqui”, afirmou. A frase também precedeu um ato simbólico chamado “Abraço à Democracia”, realizado na Praça dos Três Poderes, em contraste com a destruição registrada no local em 2023.

O presidente também relembrou o suposto plano de assassinato que visava ele, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo investigações da Polícia Federal (PF), o atentado teria sido planejado por militares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Depois eu escapei [da morte], junto com o Xandão (Alexandre de Moraes) e [Geraldo] Alckmin, de um atentado de um bando de irresponsáveis, que acharam que seria fácil tomar o poder”, declarou Lula. Ele ainda ponderou sobre como estaria o Brasil e o campo político da esquerda caso a tentativa de golpe tivesse sido bem-sucedida. “Se eles pensaram em matar o presidente do TSE, o vice-presidente e a mim, não queriam que sobrasse ninguém da nossa cepa”, afirmou.

Lula também fez uma reflexão sobre momentos de sua vida em que esteve próximo da morte, como na infância em Caetés (PE), quando enfrentou a fome; no tratamento contra um câncer; e em situações de risco, como um pouso de emergência no México e uma queda recente no banheiro do Palácio da Alvorada que resultou em cirurgias na cabeça. Em tom descontraído, brincou: “Abriram minha cabeça, lavaram, e agora estou com a cabeça limpa e purificada”.

Durante o evento, o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), pediu que a Justiça seja feita contra os militares envolvidos na trama golpista.

Segundo a PF, mensagens recuperadas do celular do tenente-coronel Mauro Cid apontam que o ex-ministro Braga Netto estaria entre os conspiradores. Veneziano destacou, entretanto, que é preciso diferenciar os militares que não aderiram ao movimento golpista.

“É necessário que façamos justiça porque não podemos tratar igualmente os que são desiguais”, afirmou.

Restauro e homenagem

A cerimônia também destacou a restauração de itens históricos danificados nos ataques de 2023, como o painel “As Mulatas”, de Di Cavalcanti, e um relógio do século 17 trazido por Dom João VI ao Brasil. Os discursos foram encerrados com a descida da rampa presidencial em direção à Praça dos Três Poderes, onde Lula e autoridades participaram do “Abraço à Democracia”, acompanhado de apoiadores presentes na manhã de quarta-feira.

