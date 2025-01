Mudança para gasolina E30 poderá impactar veículos internacionais e modelos antigos

O novo combustível, ainda em testes, deve chegar às bombas de abastecimento em abril

A nova gasolina E30, com chegada prevista para abril deste ano, inicia seus testes ainda neste mês de janeiro. O combustível, que deverá ser disponibilizado nos postos de gasolina, apresenta um aumento considerável de etanol na composição, o que pode afetar diretamente tanto o consumo dos veículos quanto a sua manutenção.

Aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Presidente Lula (PT) em outubro de 2024, a Lei do Combustível do Futuro modifica a gasolina comum, que atualmente contém 27% de etanol. O novo regulamento estabelece um percentual mínimo de 22% e um teto que chega a 35%, embora esse limite máximo tenha sido reduzido para 30% após a aprovação do MME (Ministério de Minas e Energia) em dezembro do ano passado.

A medida busca ampliar a participação do etanol na mistura de combustíveis, reduzindo a dependência de fontes fósseis. As montadoras realizarão os testes no primeiro trimestre, e a expectativa da indústria é de que esses estudos viabilizem o aumento da mistura para 30% já em abril. Segundo os especialistas, a expectativa é de que a nova gasolina movimente uma demanda adicional de 1,2 bilhão a 1,4 bilhão de litros de etanol anidro em um ano.

O gerente-executivo da Sinpetro (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul), Edson Lazaroto explica que a mudança ainda está sendo submetida a testes, e, caso sejam aprovados, o CNPE (Conselho Nacional de Política Energética) recomendará sua comercialização. “Após a aprovação, alguns efeitos poderão ser observados. Por exemplo, o aumento do etanol na gasolina resultará em um combustível mais limpo, com menos emissões no escapamento. No entanto, mudanças no consumo dos veículos podem levar o motorista a perceber uma redução na autonomia total do veículo”.

Edson Lazaroto destaca que os veículos importados podem enfrentar dificuldades devido à incompatibilidade das bombas de combustível com a proporção de etanol, enquanto os veículos fabricados no Brasil não devem ser afetados. “Veículos novos, especialmente os importados e híbridos, serão os mais afetados, pois o sistema de condução de combustível, os bicos injetores e as bombas de combustível precisarão ser ajustados para garantir o funcionamento adequado. Por outro lado, os carros fabricados no Brasil com motor a gasolina, especialmente os mais novos, não devem sentir tanta diferença, pois o sistema de injeção já reconhece o etanol e se ajusta automaticamente”. Na perspectiva do gerente executivo, os veículos mais antigos, aqueles produzidos antes de 1993, podem encontrar desafios com a transição, como vibrações e corrosão no motor, uma vez que seus sistemas não são compatíveis com o novo combustível.

Em relação à alteração no preço da gasolina para os consumidores, Lazaroto destaca que a mudança dependerá exclusivamente do período em que os testes forem finalizados e a alteração aprovada. Ele afirma que o mercado de etanol é bastante incerto, podendo tanto registrar queda quanto aumento nos preços.

Próximas etapas

Os testes iniciais da gasolina E30 ocorrerão entre janeiro e fevereiro, com a entrega do relatório final prevista para o fim de fevereiro. A introdução gradual da nova mistura nas bombas deve começar em abril de 2025, dependendo dos resultados favoráveis das análises realizadas pelo IMT (Instituto Mauá de Tecnologia) e pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

A avaliação técnica envolve uma colaboração extensa entre diversas associações e fabricantes, visando assegurar que os veículos sejam adequados à nova mistura. O principal objetivo é garantir a segurança, diminuir as emissões e manter o desempenho dos automóveis. O MME destaca que o progresso nos estudos sobre a gasolina E30 integra uma estratégia mais ampla para facilitar a transição energética e promover o uso de biocombustíveis no Brasil.

