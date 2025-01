Mãe confessa ter arremessado bebê de seis meses contra sofá em Sidrolândia

A Polícia Civil foi acionada após uma criança ferida dar entrada no hospital, e a mãe confessar que arremessou seu bebê de seis meses contra o sofá durante um momento de raiva. O incidente ocorreu em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande.

A equipe policial foi chamada para investigar uma denúncia de maus-tratos no Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa. Ao chegar no local, os agentes entrevistaram a mãe da criança, que apresentou contradições em suas versões sobre o que havia acontecido. Diante das inconsistências nas declarações, a delegada responsável decidiu acionar o Conselho Tutelar.

Segundo informações do SidroNews, representantes do Conselho Tutelar compareceram ao hospital, assumiram os cuidados da criança e informaram a situação ao pai da que estava presente no local.