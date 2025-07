Lula critica tarifa de Trump e defende multilateralismo em artigo internacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nessa quinta-feira (10) um artigo de opinião em nove jornais internacionais criticando duramente o tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A medida, anunciada pelo presidente Donald Trump, estabelece taxa de 50% sobre as exportações brasileiras a partir de 1º de agosto, a mais alta entre os países afetados.

Lula argumenta que tarifas unilaterais “desorganizam cadeias de valor” e ameaçam a economia global, além de comprometer o sistema multilateral de comércio. Ele ainda critica ações de potências globais, como as invasões americanas ao Oriente Médio, a inação diante do conflito em Gaza, e defende reformas em instituições como a ONU, que considera ineficazes diante dos desafios atuais.

O texto foi publicado em veículos como The Guardian (Reino Unido), Le Monde (França), El País (Espanha), Der Spiegel (Alemanha) e China Daily (China), entre outros.

Lula também abordou o crescimento do extremismo, a crise climática e o aumento da desigualdade. Ele condena o “receituário da austeridade” adotado após a crise de 2008 e cita o acúmulo de quase US$ 34 trilhões pelo 1% mais rico do planeta como símbolo da injustiça global. “Não existem muros altos o bastante para manter ilhas de paz cercadas de miséria”, escreveu.

O presidente defendeu a refundação do multilateralismo, com estruturas mais representativas e inclusivas. Ele reforçou que o Brasil seguirá atuando pela cooperação entre as nações, destacando a liderança do país no G20, Brics e COP30.

Especialista aponta crise diplomática

Para o cientista político Elias Tavares, a decisão de Trump vai além do comércio e representa uma crise diplomática. Ele afirma que Trump tenta interferir no sistema de Justiça brasileiro ao classificar o julgamento de Jair Bolsonaro como “caça às bruxas” e pedir a suspensão do processo no STF — o que seria, segundo Tavares, uma grave violação da soberania nacional.

O especialista defende uma resposta firme e coordenada por parte do Brasil. Como primeiro passo, sugere acionar a Organização Mundial do Comércio (OMC) e mobilizar apoio entre os Brics, Mercosul e parceiros europeus. Ele ainda reforça a importância de preservar a autonomia do Judiciário como base da democracia brasileira.

“Não se trata de uma disputa entre presidentes, mas de uma questão de Estado”, resume Tavares. “Soberania não se negocia. Se defende.”

