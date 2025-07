Dupla é presa em galpão com produtos contrabandeados no bairro Santo Eugênio

Policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) prenderam dois homens, de 20 e 28 anos, nesta quinta-feira (10), em um galpão utilizado para armazenar produtos contrabandeados, no bairro Santo Eugênio, em Campo Grande.

A ação começou por volta das 16h, após uma denúncia anônima. Os agentes flagraram um veículo Fiat Strada saindo do local, na Rua Paraisópolis, e deram ordem de parada, que foi ignorada pelo motorista. Diante da tentativa de fuga, os policiais decidiram entrar no imóvel, onde abordaram a dupla próxima ao portão de entrada.

Durante a abordagem, os suspeitos relataram que o galpão continha diversas caixas com mercadorias vindas do Paraguai, como perfumes e relógios. Eles negaram a presença de drogas, armas de fogo ou munições no local. Ainda segundo os dois, não conhecem o patrão e disseram atuar apenas no recebimento e despacho dos produtos, negando serem os proprietários do material.

Todo o conteúdo foi apreendido, e os dois indivíduos acabaram presos em flagrante. O caso segue sob investigação para apurar a origem e o destino das mercadorias.

