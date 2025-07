Após agredir esposa e fugir com bebê, homem é preso em flagrante em Ponta Porã

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (10), em Ponta Porã, após agredir violentamente a esposa, de 32 anos, e fugir com o filho do casal, um bebê de apenas 1 ano e 2 meses.

A prisão ocorreu após intensas buscas realizadas pela Polícia Civil, que localizou o autor ainda na cidade. O bebê, que estava com o pai, foi resgatado em segurança e entregue à mãe na delegacia.

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher procurou ajuda no CREAS (Centro de Referência Especializada de Assistência Social) e foi encaminhada ao Hospital Regional, onde relatou ter sido espancada dentro de casa, ainda pela manhã. A equipe médica confirmou múltiplas lesões corporais e fratura em duas costelas.

Após o crime, o homem fugiu com a criança e não informou o paradeiro do filho, o que agravou a situação e mobilizou as autoridades.

O caso foi registrado como violência doméstica e subtração de incapaz, e continua sob investigação pela Delegacia de Atendimento à Mulher.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram