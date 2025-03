Lula critica confronto entre Trump e Zelensky e reforça apoio à paz na Ucrânia

Em visita ao Uruguai, presidente brasileiro reafirma a necessidade de solução negociada para a guerra e destaca a importância da união entre os países sul-americanos.

Durante sua visita ao Uruguai, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas à recente reunião entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lula classificou a cena como “grotesca” e afirmou que Zelensky foi “humilhado” por Trump durante o encontro, que terminou em um desentendimento público.

Além de comentar o incidente diplomático, Lula enfatizou, em conversas com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, que a Europa pode ser a responsável pela reconstrução da Ucrânia, caso o conflito com a Rússia continue. O presidente brasileiro reafirmou a posição do Brasil, que desde o início da guerra, tem defendido uma saída pacífica para o conflito, e criticou a falta de interesse em negociações de paz.

Em sua agenda no Uruguai, Lula também discutiu a relação entre o Brasil e o país vizinho, reforçando o fortalecimento do Mercosul e a importância do retorno da Unasul como mecanismo de cooperação na América do Sul. Ele destacou a necessidade de formar blocos regionais fortes para que os países da região possam se destacar no cenário internacional.

A visita incluiu uma reunião com o presidente uruguaio Yamandú Orsi, que tomou posse recentemente, e um encontro com a candidata à presidência do Equador, Luisa González. Lula se mostrou otimista sobre as eleições no Equador, desejando que o processo eleitoral transcorra de forma pacífica.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram