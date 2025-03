Ponto de tráfico de drogas é fechado e casal é preso em Caarapó

Ação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na prisão de um homem e uma mulher durante operação Codesul

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar resultou no fechamento de um ponto de venda de drogas em Caarapó, nesta sexta-feira (28). Um homem de 37 anos e uma mulher de 25 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A investigação teve início após um suspeito de furto informar que o dinheiro subtraído foi utilizado para comprar pedras de crack em uma residência da cidade. Com base nessa informação, os agentes chegaram ao imóvel e encontraram o homem no quintal com resquícios da droga em um prato.

Testemunhas confirmaram que ele e a mulher atuavam na venda dos entorpecentes no local. Ambos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil e seguem à disposição da Justiça.

A ação faz parte da operação “Codesul”, que visa o combate ao tráfico de drogas na região.

