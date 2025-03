Clima: Calor intenso e possibilidades de chuvas isoladas em MS neste domingo (02)

Neste domingo, a previsão aponta para um dia de calor intenso em Mato Grosso do Sul, com variação de nuvens no céu. As temperaturas máximas devem alcançar entre 32°C e 37°C. Além disso, a umidade relativa do ar deve permanecer baixa, variando entre 20% e 40%, o que torna o clima mais seco.

Este cenário meteorológico é resultado de um forte sistema de alta pressão atmosférica, que impede a formação de nuvens e chuvas, favorecendo a permanência de um tempo quente e seco. Segundo o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), esse quadro pode trazer desconforto à população, portanto, é importante que as pessoas se mantenham hidratadas, evitem exposição ao sol durante as horas mais quentes e busquem formas de ventilar os ambientes. A alimentação saudável também é recomendada, além de outras medidas preventivas.

No entanto, o aquecimento durante o dia, combinado com a convergência de umidade, pode favorecer o aumento da nebulosidade e provocar chuvas isoladas típicas do verão. Essas chuvas podem ocorrer de forma localizada, afetando algumas áreas enquanto outras podem apenas registrar um aumento nas nuvens. Em algumas situações pontuais, as chuvas podem ser mais intensas e vir acompanhadas de tempestades, com raios e rajadas de vento. As regiões norte e noroeste do estado têm maior chance de registrar esses fenômenos.

Em termos de temperaturas, as mínimas ficam entre 22°C e 24°C nas regiões sul, enquanto as máximas podem variar entre 33°C e 37°C. No sudoeste e na região pantaneira, aa mínima é de 24°C com máxima de 37°C. Já no bolsão e norte, as mínimas devem variar entre 21°C e 24°C, e as máximas entre 32°C e 36°C. Em Campo Grande, a mínima fica 23°C, e a máxima 32°C.

Com informações do CEMTEC