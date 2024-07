BNDES abre concurso para 150 Vagas de nível superior com salário inicial de R$ 20,9 mil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu na sexta-feira (26) as inscrições para seu concurso público, oferecendo 150 vagas de nível superior e 750 vagas para cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 20,9 mil, além de benefícios. As inscrições vão até 19 de agosto, às 23h59, e podem ser feitas no site da Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição é de R$ 110. As provas estão agendadas para o dia 13 de outubro e serão realizadas em todas as capitais.

Esta é a primeira seleção do BNDES em 12 anos, destinada a preencher cargos nas áreas de administração, análise de sistemas/cibersegurança, análise de sistemas/desenvolvimento, análise de sistemas/suporte, arquitetura/urbanismo, arquivologia digital, ciências contábeis, ciência de dados, comunicação social, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional.

O edital, publicado na segunda-feira (22) no Diário Oficial da União e disponível no site do BNDES, traz novidades importantes em termos de inclusão. Pela primeira vez, o BNDES reservou 30% das vagas para pessoas negras. Além disso, o percentual de vagas para pessoas com deficiência (PCD) foi aumentado de 5% para 15%.

Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Cesgranrio até o dia 19 de agosto. A taxa de inscrição é de R$ 110. As provas, que ocorrerão no dia 13 de outubro, serão aplicadas em todas as capitais brasileiras, garantindo ampla acessibilidade aos candidatos de diferentes regiões.

Além do salário inicial atrativo de R$ 20,9 mil, o BNDES oferece benefícios que tornam as vagas ainda mais desejadas. A abertura deste concurso representa uma oportunidade única para profissionais de diversas áreas que buscam estabilidade e desenvolvimento na carreira.

