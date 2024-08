Governo convoca reunião com líderes aliados para debater avanços legislativos e prioridades futuros

Em meio a debates sobre emendas e mudanças nas votações durante o período eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu líderes da base aliada na Câmara dos Deputados em um encontro no Palácio do Planalto. A reunião, realizada na noite de segunda-feira (26), contou com a presença de vinte parlamentares.

O encontro começou com uma fala de agradecimento do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que destacou o desempenho do governo ao longo dos últimos um ano e oito meses. Segundo Padilha, 41% dos projetos enviados pelo Executivo ao Congresso foram aprovados, uma marca que ele classificou como “a maior taxa de aprovação de iniciativas do governo desde o processo de redemocratização”.

Apesar das dificuldades nas negociações entre parlamentares, uma característica marcante da nova gestão, essas questões não foram abordadas no discurso inicial de Padilha. A reunião seguiu a portas fechadas após essa introdução.

Entre os temas públicos discutidos, Padilha ressaltou a importância de concluir a votação da reforma tributária e avançar em propostas relacionadas à transição energética, destacando que o governo espera conseguir reduzir as metas de inflação em breve.

Esses tópicos estão no centro das votações no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados deve concluir, ainda nesta semana, o segundo projeto da reforma tributária, enquanto o Senado deve focar na regulação da reforma no segundo semestre.

Participantes da Reunião com o Presidente Lula (PT) e o Ministro Padilha:

– Deputado Federal José Guimarães (PT/CE) – Líder do Governo na Câmara dos Deputados

– Deputado Federal André Figueiredo (PDT/CE) – Líder da Maioria

– Deputado Federal Odair Cunha (PT/MG)

– Deputado Federal Doutor Luizinho (PP/RJ)

– Deputado Federal Túlio Gadêlha (REDE/PE)

– Deputado Federal Gervásio Maia (PSB/PB)

– Deputado Federal Luciano Amaral (PV/AL)

– Deputado Federal Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE/RJ)

– Deputado Federal Romero Rodrigues (PODEMOS/PB)

– Deputado Federal Márcio Jerry (PcdoB/MA)

– Deputada Federal Célia Xacriabá (PSOL/MG)

– Deputada Federal Laura Carneiro (PSD/RJ) – Representando a Bancada Feminina

– Deputado Federal Isnaldo Bulhões (MDB/AL)

– Deputado Federal Antônio Brito (PSD/BA)

– Deputado Federal Elmar Nascimento (UNIÃO BRASIL/BA)

– Deputado Federal Hugo Motta (REPUBLICANOS/PB)

– Deputado Federal Damião Feliciano (UNIÃO BRASIL/PB) – Representando a Bancada Negra

– Deputado Federal Luís Tibé (AVANTE/MG)

– Deputado Federal Aguinaldo Ribeiro (PP/PB)

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais