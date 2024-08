Polícia recupera camioneta furtada e prende mulher por receptação em Mundo Novo

Na manhã de segunda-feira (26), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Mundo Novo, prendeu em flagrante uma mulher de 43 anos, pelo crime de receptação. Na residência da autora, os policiais localizaram uma camionete avaliada em aproximadamente R$250 mil, produto de furto no estado de Santa Catarina.

Após denúncia recebida, uma equipe de policiais civis compareceu à residência da mulher que informada acerca da denúncia, confirmou aos policiais que realmente havia uma camioneta escondida na garagem de sua residência, afirmando ainda que receberia o valor de mil reais para guardar o veículo.

A camionete foi localizada e ao confirmar que se tratava de veículo furtado no município de Joinville-SC, foi apreendida para posterior devolução ao proprietário. A mulher foi presa em flagrante pelo delito de receptação e encontra-se a disposição da justiça.

Com informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil

