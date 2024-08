Nível do Rio Paraguai atinge marca negativa pela primeira vez em 2024

O nível do Rio Paraguai, medido na régua da Marinha em Ladário, registrou -0,01 metros nessa segunda-feira (26). Este é o menor nível do rio este ano, e em comparação com os últimos 7 anos, segundo os dados divulgados pelo 6° Distrito Naval.

A previsão é que, em 2024, o Rio Paraguai registre o menor nível do toda a série histórica, superando os anos de 1964 e 2021.

Em um comparativo, no mesmo dia em anos anteriores o rio apresentava níveis superiores: em 2022, a marca foi de 1,86 metros, enquanto em 2018 o nível chegava a 4,34 metros.

O Rio Paraguai é o principal rio da Bacia do Paraguai, localizada principalmente no Pantanal, e é considerado um dos elementos mais importantes do bioma.

O Serviço Geológico do Brasil, que utiliza os dados da régua de Ladário para monitorar o comportamento do rio, já prevê que este ano pode superar os recordes negativos de 1964 e 2021, quando o nível do rio atingiu -0,61 e -0,60 metros, respectivamente.

As chuvas isoladas trazidas pela última frente fria não foram suficientes para amenizar a seca que assola a bacia do Rio Paraguai e a previsão é que a situação se agrave ainda mais nos próximos meses.

A navegação

Conforme as informações divulgadas pela Marinha do Brasil, até o momento, a navegação vem ocorrendo normalmente, mas com a adoção de medidas por parte dos navegantes. Dentre elas, a redução da carga embarcada, e redução do número de barcaças dos comboios e o uso de cartas náuticas atualizadas.

As orientações dos trechos críticos ficam disponíveis para os navegantes no site do CHN-6 (Centro de Hidrografia e Navegação do Oeste).