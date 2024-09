Lula convoca reunião com governadores para tratar do combate às queimadas que atingem o Brasil

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, estará presente na reunião

Uma reunião importante para discutir o combate às queimadas que assolam o Brasil será realizada nesta quinta-feira (19), em Brasília, contando com a presença de nove governadores e dois vice-governadores. O encontro, inicialmente convocado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será conduzido pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, após o presidente optar por manter compromissos fora de Brasília.

De acordo com o Palácio do Planalto, todos os estados convocados vão enviar representantes para discutir as medidas necessárias para o combate aos incêndios florestais que têm devastado várias regiões do país. Entre os presentes, destaca-se o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que recentemente fez críticas severas ao governo federal, acusando-o de negligência no combate aos incêndios em Brasília.

Ibaneis Rocha, em declaração pública, apontou o que considera “desleixo” por parte do governo federal no enfrentamento às queimadas no Distrito Federal. “Infelizmente, o presidente, como morador transitório de Brasília, deve estar preocupado em explicar a incapacidade e precariedade dos órgãos federais em regiões onde devia ser mais presente”, afirmou o governador. Ele ainda criticou a falta de atenção ao Parque Nacional de Brasília, uma área federal que, segundo ele, tem sido ignorada pelas autoridades federais, obrigando o governo local a arcar sozinho com a preservação da área.

As declarações de Ibaneis ocorrem em meio a um cenário de agravamento das queimadas em diversas regiões do país, gerando uma cobrança crescente por ações coordenadas entre os governos estaduais e federal para mitigar os danos ao meio ambiente e à saúde pública.

A reunião contará com a presença de governadores de estados que têm enfrentado grandes desafios relacionados às queimadas, como Mato Grosso do Sul, Pará, Mato Grosso e Amazonas, que possuem extensas áreas de floresta amazônica, cerrado e Pantanal, regiões mais afetadas pelos incêndios.

Confira a lista dos governadores e vice-governadores presentes na reunião:

– Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul)

– Helder Barbalho (Pará)

– Ronaldo Caiado (Goiás)

– Mauro Mendes (Mato Grosso)

– Wilson Lima (Amazonas)

– Gladson Cameli (Acre)

– Ibaneis Rocha (Distrito Federal)

– Wanderlei Barbosa (Tocantins)

– Antonio Denarium (Roraima)

– Sérgio Gonçalves da Silva (Vice-Governador de Rondônia)

– Antônio Pinheiro Teles Júnior (Vice-Governador do Amapá)

Com a ausência de Lula na condução do encontro, caberá ao ministro Rui Costa mediar a discussão entre os governadores. A decisão do presidente de delegar a tarefa ao ministro gerou expectativas quanto à postura do governo federal em relação às críticas dos estados e à necessidade de um plano de ação conjunto para o combate aos incêndios.

Os governadores devem aproveitar a oportunidade para apresentar as demandas de suas regiões e cobrar maior engajamento do governo federal, principalmente em relação à liberação de recursos e apoio logístico para o combate ao fogo.

A reunião faz parte de uma série de esforços para coordenar ações de enfrentamento às queimadas, que, em 2023, atingiram níveis alarmantes em diversas partes do Brasil, causando prejuízos ambientais e humanitários de grande escala.

Com informações do SBT News

