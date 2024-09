Policiais civis de Mato Grosso do Sul realizam paralisação de 24 horas por valorização salarial

Policiais civis de Mato Grosso do Sul iniciaram, nesta quinta-feira (19), uma paralisação de 24 horas em todas as delegacias do Estado. A mobilização, que começou às 8h e se estenderá até o mesmo horário de sexta-feira (20), é parte de um movimento que busca pressionar o governo estadual por melhorias salariais e reconhecimento profissional. Esta é a segunda paralisação da categoria em setembro, sendo que no dia 5, os agentes também interromperam suas atividades por algumas horas.

O movimento, organizado pelo Sinpol-MS (Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul), tem como principal objetivo abrir um canal de negociação com o governo, cobrando o cumprimento de promessas de valorização salarial. Alexandre Barbosa, presidente do sindicato, destacou por meio de nota que a paralisação visa demonstrar a força e união da categoria, na busca por uma resposta urgente das autoridades estaduais.

“É um movimento legítimo, que busca mostrar ao governo a necessidade de valorização dos policiais civis, que desempenham um papel fundamental na segurança pública. Queremos a abertura de um diálogo para que as reivindicações da categoria sejam atendidas”, afirmou Barbosa.

Em Campo Grande, a concentração dos manifestantes ocorre em frente à Depac Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde os policiais civis se reúnem para reforçar as reivindicações.

Apesar da paralisação, o Sinpol assegurou que os serviços essenciais não serão afetados. Atendimentos a crianças, idosos, medidas protetivas e casos de flagrante delito continuam sendo realizados normalmente. O sindicato também garantiu que a segurança pública será mantida, com os casos mais urgentes recebendo o devido atendimento.

Atividades como registro de boletins de ocorrência, intimações e oitivas, no entanto, estão suspensas durante o período de paralisação.

Esta é a segunda vez que os policiais civis de Mato Grosso do Sul paralisam suas atividades neste mês. No dia 5 de setembro, a categoria também realizou uma manifestação em frente à Depac Centro, com a adesão de 70% dos agentes, que interromperam suas funções por 8 horas. Naquela ocasião, os serviços essenciais também foram mantidos, enquanto demais atendimentos foram suspensos.

Na época, Barbosa alertou sobre a necessidade de abrir um canal de diálogo com o governo estadual. “É um alerta para tentarmos abrir um canal de negociação com o Governo”, disse ele. O líder sindical também destacou que os policiais não desejam prejudicar a população, mas ressaltou que a falta de respostas do governo os obriga a tomar medidas mais rígidas.

A mobilização dos policiais civis de Mato Grosso do Sul ocorre em um momento de impasse nas negociações com o governo. A reportagem de O Estado Online entrou em contato com a assessoria de comunicação do governo do Estado, mas até publicação desta reportagem, não obtivemos retorno.

