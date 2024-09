Prazo de inscrição para o técnico integrado está no final!

Interessados podem se inscrever até 26 de setembro. Quem teve o pedido de gratuidade da inscrição negado deve pagar a taxa até dia 27

Interessados em estudar no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) em 2025 devem ficar atentos ao prazo de inscrição no Exame de Seleção, processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados da instituição, ofertados gratuitamente em dez municípios.

Neste tipo de curso, o estudante faz os três anos do ensino médio e, ao mesmo tempo, cursa disciplinas específicas de um curso técnico. Ao final, é possível ingressar no mundo do trabalho e/ou em um curso superior.

A data final para se inscrever é 26 de setembro, quinta-feira da semana que vem. A taxa de inscrição de R$ 20 deverá ser paga até o dia 27 via PagTesouro, nas opções Pix, cartão de crédito ou boleto.

Importante: os candidatos que tiveram o pedido de isenção da inscrição (gratuidade) indeferido (negado) também deverão pagar a taxa de R$ 20 até 27 de setembro, caso contrário não poderão fazer a prova de ingresso no IFMS

A orientação, para todos os candidatos, é de que o comprovante de pagamento seja guardado até o final do processo seletivo.

Inscrição – Deve ser feita na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, onde está publicado o edital de abertura do Exame de Seleção 2025 com todas as regras do processo seletivo.

O candidato que não tiver acesso à internet pode ir até à Central de Relacionamento (Cerel) de qualquer campus do IFMS e solicitar um computador para fazer a inscrição. Para isso, deve consultar o endereço e horário de atendimento do campus.

Para facilitar a vida de quem vai se inscrever, há um tutorial com todas as etapas (em formato PDF) que devem ser seguidas no sistema de inscrição.

Exame de Seleção 2025 – São ofertadas 1.760 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio nos dez campi do IFMS, em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, com início das aulas no primeiro semestre letivo do ano que vem.

Para concorrer a uma das vagas, é preciso ter concluído o 9° ano do ensino fundamental até a data da matrícula no IFMS, prevista para janeiro de 2025, e ter o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu próprio nome.

São 11 opções de cursos técnicos integrados: Administração, Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

No canal do IFMS no Youtube, é possível assistir a vídeos que explicam o que cada curso técnico ensina.

Ação Afirmativa (cotas) – Metade das vagas ofertadas pelo IFMS é reservada a estudantes que cursaram todas as séries do ensino fundamental em escola pública. Essas vagas serão distribuídas para candidatos com renda familiar per capita menor que um salário mínimo e para candidatos com qualquer renda familiar.

Nesses dois grupos ainda há vagas reservadas para negros e pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Todos os candidatos irão concorrer primeiro pela nota da prova. Será ela a determinar a classificação final.

Prova – Será aplicada no dia 20 de outubro, nos dez municípios onde o IFMS possui campus, e terá duração de 4 horas.

O Exame de Seleção é uma prova escrita composta por 30 questões, nas áreas de Língua Portuguesa (10), Matemática (10) e Conhecimentos Gerais (10).

O conteúdo da prova está disponível no anexo X do edital de abertura do processo seletivo. Candidatos que queiram consultar provas e gabaritos de edições anteriores do Exame de Seleção para estudar podem acessar os arquivos na página do processo seletivo ou na Central de Seleção.

No dia da prova, o candidato deverá levar um documento oficial de identificação com foto, caneta azul ou preta de tubo transparente, lápis e borracha. Serão permitidos pequenos lanches e garrafa de água transparente e sem rótulo.

A previsão é de que o resultado final do Exame de Seleção 2025 seja publicado no dia 17 de dezembro, com matrículas em janeiro e início das aulas previsto para março.

Para tirar dúvidas ou obter mais informações sobre o assunto, o contato é [email protected].

As regras da seleção e o sistema de inscrições estão disponíveis no Edital nº 042/2024.

Mais informações na página do Exame de Seleção 2025!

Vagas do Exame de Seleção