 Lula confirma ida ao G7 e enviará carta a Trump sobre tarifas contra produtos brasileiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (3) que enviará uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para questionar a proposta de novas tarifas sobre produtos brasileiros. A declaração foi feita durante reunião ministerial no Palácio do Planalto.

Na ocasião, Lula também confirmou sua participação na cúpula do Grupo dos Sete, que ocorrerá nos dias 15 e 16 de junho, na França. O Brasil participará do encontro como país convidado. O anúncio ocorre em meio à tensão comercial entre os dois países após o governo americano sinalizar a possibilidade de aplicar tarifas de 25% sobre parte das exportações brasileiras.

Durante a reunião, o presidente voltou a afirmar que a iniciativa dos Estados Unidos tem motivação política. Segundo ele, a medida seria resultado da atuação de pessoas que estariam trabalhando contra os interesses do Brasil no exterior.

Lula também orientou os ministros a defenderem essa posição e disse que o país não deve temer o debate sobre o tema. Além disso, ressaltou que o Brasil pode ampliar relações comerciais com outros mercados caso os Estados Unidos reduzam o intercâmbio econômico com o país.

O presidente ainda voltou a criticar o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmando que pretende abordar o assunto diretamente com Trump.

A participação do Brasil na cúpula do G7 poderá proporcionar um encontro entre Lula e Trump antes da decisão final sobre a aplicação das tarifas. A possibilidade é vista pelo governo brasileiro como uma oportunidade para ampliar o diálogo diplomático.

A expectativa é que o encontro internacional reúna lideranças das principais economias do mundo para discutir temas econômicos e geopolíticos, incluindo questões comerciais que afetam diretamente a relação entre Brasil e Estados Unidos.

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