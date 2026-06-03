Licenciamento 2026 começa com nova opção de parcelamento digital no Portal Meu Detran

Mato Grosso do Sul iniciou nesta semana o calendário anual de licenciamento 2026 com uma novidade que amplia as possibilidades de regularização para os proprietários de veículos: o parcelamento digital de débitos diretamente pelo Portal Meu Detran, disponível em www.meudetran.ms.gov.br .

A funcionalidade permite que o cidadão parcele pendências vinculadas ao veículo, incluindo multas e outros débitos que impedem a emissão do licenciamento. A novidade está disponível exclusivamente dentro do Portal Meu Detran, ambiente oficial e seguro do Detran-MS para acesso aos serviços digitais.

A medida busca facilitar a vida de quem enfrenta dificuldades financeiras e precisa regularizar a documentação para voltar a circular de forma legal.

O parcelamento é realizado por meio do BBPay, solução do Banco do Brasil, instituição financeira oficial do Governo do Estado. A funcionalidade integra o processo de transformação digital do Detran-MS, ampliando o acesso aos serviços online com mais praticidade, segurança e autonomia para o cidadão.

No mês passado, a ferramenta passou a atender serviços da área de habilitação, como primeira CNH e renovação. Agora, a modalidade é expandida também para os débitos relacionados ao licenciamento de veículos, permitindo que o cidadão realize todo o processo de regularização sem precisar sair de casa.

A nova modalidade de parcelamento passa a atender um universo de mais de meio milhão de veículos que entram no calendário de junho, ampliando as possibilidades de regularização para milhares de proprietários que possuem débitos pendentes.

“Nosso objetivo é facilitar a vida do cidadão. Muitas vezes a pessoa quer regularizar o veículo, mas acaba encontrando dificuldades financeiras por acumular multas e outros débitos. Com essa possibilidade de parcelamento dentro do Portal Meu Detran, estamos oferecendo mais acesso, praticidade e segurança para que o cidadão consiga ficar em dia”, destaca o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

O calendário começa pelos veículos com placas finais 1, 2 e 3, que poderão realizar o licenciamento até o dia 30 de junho. Os vencimentos seguem o novo calendário de licenciamento estabelecido pelo Detran-MS em abril deste ano. A alteração reorganizou os prazos das placas finais 1 a 5, que passaram a iniciar em junho. Com isso, os finais 1, 2 e 3 vencem em junho; os finais 4, 5 e 6 em julho; os finais 7 e 8 em agosto; o final 9 em setembro; e o final 0 em outubro.

Tela do BBpay de parcelamento dos débitos

A mudança foi adotada para evitar transtornos aos cidadãos durante o processo de licenciamento e garantir que proprietários com parcelamentos e pagamentos em dia não enfrentassem dificuldades na emissão do CRLV-e em razão de inconsistências identificadas na comunicação entre os sistemas da SEFAZ e do Detran-MS.

Dados do Detran-MS apontam que aproximadamente 569 mil veículos com placas finais 1, 2 e 3 entram no calendário de licenciamento neste mês de junho. Desse total, mais de 155 mil proprietários já anteciparam o pagamento do documento, o equivalente a cerca de 27% da frota abrangida nesta etapa do calendário. O comportamento é comum entre cidadãos que preferem quitar as obrigações do veículo logo no início do ano para evitar esquecimentos ou pendências futuras.

Entre os maiores municípios do Estado, Campo Grande lidera o número de licenciamentos pagos antecipadamente, com mais de 95 mil veículos regularizados. Dourados aparece na sequência, com quase 30 mil pagamentos; Três Lagoas soma mais de 18 mil; Ponta Porã ultrapassa 8 mil; e Corumbá registra cerca de 5,9 mil licenciamentos pagos.

Golpes

O Detran-MS também reforça o alerta sobre golpes envolvendo falsos sites de emissão de guias. Nesta semana, uma cidadã procurou o órgão após perceber ter sido vítima de fraude, mesmo adotando as providências corretas, como o registro de boletim de ocorrência e a comunicação à Polícia Civil.

Para evitar transtornos, o cidadão deve utilizar apenas os canais oficiais do órgão. O portal oficial para emissão de guias e acesso aos serviços digitais é o www.meudetran.ms.gov.br, acessado exclusivamente mediante login e senha ou conta Gov.br.

Outra alternativa segura é o aplicativo Meu Detran MS, disponível para smartphones, porém, ainda não realiza o parcelamento dos débitos. O cidadão também pode solicitar a emissão da guia de licenciamento por meio da assistente virtual Glória, via whatsapp (67)3368-0500 no atendimento humanizado.

Com Gov MS