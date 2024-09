Lula autoriza o uso das Forças Armadas nas eleições 2024

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o emprego das Forças Armadas para a garantia da votação e da apuração das eleições de 2024. A medida consta de decreto presidencial publicado nesta segunda-feira (9), no DOU (Diário Oficial da União).

Segundo o decreto, que entra em vigor a partir de hoje, as localidades e o período de emprego das Forças Armadas serão definidos conforme os termos de requisição do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

As eleições municipais de 2024, na qual os eleitores deverão eleger seus prefeitos e vereadores para os próximos quatro anos, acontecerão no dia 6 de outubro de 2024. Caso seja necessário, o segundo turno será realizado no dia 27 do mesmo mês.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram