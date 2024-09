Paralimpíadas 2024: Brasil bate recordes e termina no top 5 do quadro de medalhas

O objetivo do Comitê Paralímpico Brasileiro para as Paralimpíadas de Paris era alcançar, pela primeira vez, o top 5 da competição. O Brasil cumpriu o objetivo e se firmou com uma das cinco maiores potências paralímpicas do mundo. A delegação brasileira bateu o recorde de medalhas, com 89 pódios conquistados, alcançou o maior número de ouros, com 25, e terminou em 5º lugar no quadro geral dos Jogos. Com 94 ouros, a China foi a grande campeã, seguida pela Grã-Bretanha em segundo, com 49, e pelos Estados Unidos, com 36 medalhas douradas.

O Brasil travou uma batalha acirrada com a Itália pela quinta posição até o último dia dos Jogos. A delegação brasileira terminou o sábado na segunda colocação, atrás do país europeu. Neste domingo, no entanto, dois ouros, um no halterofilismo e outro na canoagem, garantiram a virada brasileira no quadro de medalhas.

Até então, a melhor campanha do Brasil tinha sido nos Jogos de Tóquio 2021, com 22 medalhas de ouro e um total de 72 pódios, fechando na sétima posição. Nos Jogos de Londres 2012, a delegação também tinha ficado em sétimo, mas com 21 ouros e “apenas” 47 medalhas no total.

Natação e atletismo comandaram as medalhas brasileiras (veja lista abaixo), respectivamente com 26 e 36 pódios, as melhores participações em números quantitativos da história das modalidades. Mas quem deu o impulso final para o recorde foi o judô que, nos últimos dias, com quatro ouros, surpreendeu a todos e deixou o país como líder do quadro desta modalidade.

Um dado interessante e que ajudou a alcançar a campanha perfeita foi a quantidade de estados que foram ao pódio. As medalhas foram conquistadas por atletas de 16 estados, além do Distrito Federal, com participação maciça das cinco regiões.

Assim, depois de quatro edições seguidas no top 10 do quadro de medalhas – 9º em Pequim 2008, 7º em Londres 2012, 8º na Rio 2016 e 7º em Tóquio 2021 – o Brasil subiu de patamar, “furou a bolha” do top 5 e se consolidou como potência.

MEDALHAS DE OURO (25)

Atletismo (10)

Ricardo Mendonça -100m T37

Petrúcio Ferreira -100m T47

Yetsin Jacques -1500m T11

Julio Cesar Agripino -5000m T11

Claudiney Batista -lançamento do dardo F56

Jerusa Geber -100m T11

Rayane Soares -400m T13

Fernanda Yara -400m T47

Elizabeth Gomes -lançamento de disco F54

Jerusa Geber 100m T11

Natação (7)

Gabriel Araujo -50m costas S2

Gabriel Araujo -100m costas S2

Gabriel Araujo -200m livre S2

Carol Santiago -50m livre S13

Carol Santiago -100m livre S12

Carol Santiago -100m costas S12

Talisson Glock -400m livre S6

Judô (4)

Alana Maldonado -até 70kg J2

Willians Araujo acima de 90kg J1

Arthur Silva até 90kg J1

Rebeca Silva acima de 70kg J2

Taekwondo (1)

Ana Carolina Moura -até 65kg

Halterofilismo (2)

Mariana D´Andrea -até 73kg

Tayana Medeiros – até 86kg

Canoagem (1)

Fernando Rufino – 200m, classe VL2

PRATA (26)

Atletismo (11)

Joeferson Marinho -100m T12

Ricardo Gomes -200m T37

Bartolomeu Chaves -400m T37

Aser Ramos -salto em distância T36

Thiago Paulino – arremesso do peso F57

Rayane Soares -100m T13

Thalita Simplício- 400m T11

Zileide Silva -salto em distância T20

Wanna Brito – arremesso do peso F32

Elizabeth Gomes -arremesso do peso F54

Raissa Machado -lançamento do dardo F56

NATAÇÃO (9)

Phelipe Melo -50m livre S10

Wendell Belarmino -50m livre S11

Talisson Glock -100m livre S6

Gabriel Bandeira -100m costas S14

Cecilia Araújo -50m livre S8

Patricia dos Santos -50m peito SB3

Carol Santiago -100m peito SB12

Debora Carneiro -100m peito SB14

Revezamento 4x100m livre misto – 49 pontos

Canoagem (2)

Luis Cardoso -KL1

Igor Tofalini – 200m, classe VL2

Judô (2)

Brenda Freitas -até 70kg J1

Erika Zoaga – acima de 70kg J1

Triatlo (1)

Ronan Cordeiro – PTS5

Tiro esportivo (1)

Alexandre Galgani- Carabina 10m SH2

BRONZE (38)

Atletismo (14)

Ariosvaldo Fernandes -100m T53

Vinicius Rodrigues -100m T63

Christian Costa -200m T37

Julio Cesar Agripino -1500m T11

Yeltsin Jacques -5000m T11

Paulo Henrique -salto em distância T13

Mateus Evangelista -salto em distância T13

André Rocha -lançamento do disco F52

Cicero Nobre – lançamento do dardo F57

Lorena Spoladore -100m T11

Veronica Hipolito -100m T36

Maria Clara Augusto -400m T47

Antonia Keyla Barros -1500m T20

Giovanna Boscolo – lançamento de club F32

Thomas de Moraes 400m T47

Natação (10)

Gabriel Bandeira – 100m borboleta S14

Talisson Glock – 200m medley SM6

Mariana Gesteira -100m livre S9

Mariana Gesteira – 100m costas S9

Beatriz Carneiro – 100m peito SB14

Mayara Petzold – 50m borboleta S6

Lidia Vieira – 150m medley SM4

Revezamento 4x50m livre misto – 20 pontos

Revezamento 4x100m livre misto – S14

Lidia Cruz – 50m costas S4

Goalball (1)

Seleção masculina

Badminton (1)

Vitor Tavares- SH6

Canoagem (1)

Miqueias Rodrigues KL3

Judô (2)

Rosicleide Andrade até 48kg J1

Marcelo Casanova até 90kg J2

Halterofilismo (2)

Lara Lima até 41kg

Maria Fatima até 67kg

Tênis de mesa (4)

Bruna Alexandre – WS10

Bruna Alexandre/Dani Rauen – WD20

Luiz Manara/Claudio Massad – MD18

Catia Oliveira/Joyce Oliveira- WD5

Silvana Fernandes (1)

Taekwondo até 57kg

Futebol de cegos (1)

Brasil

Com ge

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram