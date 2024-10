Sorria 2! Continuação mostra cantora pop atormentada pela ‘felicidade’ alheia

Quem diria que um sorriso poderia ser tão aterrorizante? Na estreia dessa semana, a maldição do sorriso retorna em ‘Sorria 2’, sequencia que busca ser o terror mais assustador do ano. Dessa vez, o longa mistura as cenas macabras e sanguinolentas com um pouco de música pop, já que a maldição chegará no mundo dos famosos.

A amaldiçoada da vez é a atriz Naomi Scott, que dá vida a estrela pop Skye Riley. Com a vida dos sonhos, repleta de fama, dinheiro e admiração, a cantora presencia a morte de um colega do ensino médio, Lewis Fregoli, de forma horrenda. Esse é o estopim para Skye começar a ser perseguida por um sorriso sombrio; ela o vê em seus fãs, parceiros de trabalho e em qualquer pessoa na rua, enquanto é angustiada pelas pressões da fama, o início de uma nova turnê mundial e experiências que a obrigam a confrontar o seu passado, antes que ela tenha o mesmo destino de seu amigo Lewis.

O filme é a continuação de ‘Sorria’, lançado em 2022, e que foi sucesso de bilheteria, com arrecadação de US$ 217 milhões mundialmente (isso com um orçamento de US$ 17 milhões, considerado baixo para o mundo cinematográfico) e consagrado como um dos terrores de suspense do ano. Agora, a expectativa é que a sequência, dirigida novamente por Parker Finn, consiga arrematar o mesmo feito.

Mesmo com a estreia ainda a caminho, Finn adiantou em entrevista para o GamesRadar+ que o universo da maldição do sorriso ainda tem muito chão para explorar, porém uma continuação dependerá do sucesso de sua sequência.

“Acho que há tantas direções diferentes e interessantes que o mundo de Sorria pode tomar, diferentes caminhos que ele pode seguir. Estou muito animado para ver como o público responderá a Sorria 2 e, se tivermos sorte, o céu é o limite”. Kyle Gallner retornará como Joel e Rosemarie Dewitt também integra o elenco.

Sorria é baseado no curta do diretor, ‘Laura Hasn’t Slept’, de 2020, estrelado por Caitlin Stasey (que repete o papel no longa) e Lew Temple. O primeiro filme segue a mesma premissa que o curta, onde uma paciente da Dra. Rose Cotter (Sosie Bacon) se mata na sua frente, dentro de seu escritório, o que deixa a médica traumatizada, passando a ver o sorriso demoníaco por aí.

Soltou a voz

Para quem não reconhece apenas pelo nome, a atriz Naomi Scott também é cantora. Ela já estrelou papéis onde precisou mostrar seus talentos vocais, como no filme adolescente da Disney, Lemonade Mouth e um de seus papéis mais conhecidos é no remake de As Panteras (sim, um novo filme das Panteras existe!) e como a Princesa Jasmine, no live-action de Aladdin. Inclusive, em Aladdin, Scott cantou uma música feita especialmente para a princesa; na animação original, ela não tem uma canção original. A música foi criada para mostrar a força de Jasmine, que não iria se submeter a um casamento arranjado, apenas por motivos políticos, e que trouxe um protagonismo muito maior para a figura feminina do filme.

Para viver a pop star Skye Riley, Scott usou novamente seus dons para a música e gravou as trilhas sonoras originais para o filme. Já disponível nos streamings de música, as canções ‘Grievd You’ (com letra de Tate McRae) e não acaba por aí: Naomi, ou melhor, Skye, já lançou as músicas ‘Blood on the White Satin’, ‘Death of Me’, ‘New Brain’ e ‘Just My Name’, para o ‘Skye Riley EP’. Música é o que não vai faltar para os fãs do longa.

Recepção

No início do mês, o filme teve sua estreia em Londres, e mostrou que a crítica está animada com a continuação. Tom MCJL, do The Hollywood Handle, garante que o filme “consegue ser violente, sangrento e inquietante, com doses bem-vindas de humor e pequenas, porém fortes atuações de apoio de Lukas Gage e Kyle Gallner”.

Emily Murray, do GamesRadar+ e Total Film acredita que os 100 minutos de filme podem ser maçantes, e com sustos chatos, mas elogia Scott. “No geral, gostei de como Parker Finn intensificou as coisas desde o primeiro filme. Começando com uma abertura brutal, é uma montanha-russa de emoções com uma reviravolta estelar de Naomi como Skye Riley”, destacou.

“Momento épico na estreia de Sorria 2 ontem à noite, uma montanha-russa muito divertida de um filme de terror e Naomi Scott está gloriosa em uma performance de força total!”, comentou Bunny Galore, apresentadora do Movie Nightmares.

Leonardo Nunes, do portal ‘Perfil’, destaca que a narrativa persegue um terror psicológico, e as pressões da vida pública e fama, que atormentam a personagem principal.

“Uma das formas pelas quais essa sequência pretende se destacar é através de sua combinação única de horror psicológico e crítica social. Diferentemente dos tradicionais filmes de terror que frequentemente se apoiam em sustos previsíveis, “Sorria 2” busca criar uma reflexão sobre o impacto da fama e das redes sociais na vida pessoal das celebridades. Essa abordagem diferenciada pode atrair tanto os fãs de terror quanto os espectadores interessados em dramas contemporâneos”.

Com 25 avaliações até agora no Rotten Tomatoes, a aprovação já decolou e conseguiu 84% no site especializado em críticas.

“Nojento”

Em entrevista para o portal SiriusXM’s The Jess Cagle Show, Lukas Gage revelou que, para quem gostou do primeiro filme, irá adorar a sequência. O ator ainda destacou o quanto a produção foi asustadora.

“Foi a primeira vez na qual estive em um set onde estava realmente com me, e, na verdade, fiquei enjoado de uma só vez” revelou. “Eu não pensei que faria isso. Foi simplesmente tão sangrento e nojento, vomitei fora da câmera enquanto filmava uma determinada cena. Nunca estive em algo que realmente me aterrorizasse”.

Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, o filme foi classificado para maiores de 18 anos, por “violência forte e sangrenta, conteúdo violento, imagens sinistras, linguagem e uso de drogas”.

Por Carolina Rampi

