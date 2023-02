Dois novos vereadores assumem as cadeiras do Legislativo Municipal nesta quarta-feira (01). Com a eleição de Camila Jara (PT) para o cargo de deputada federal e a renúncia de João César Mattogrosso, os suplentes Luiza Ribeiro e Ademir Santana tomam posse como vereadores.

Primeira suplente do PT, Luiza Ribeiro atuou como vereadora entre 2013 e 2016, sete anos depois ela retorna a Casa de Leis. Formada em Direito, com especialização em Gerência de Cidades pela Faculdade Álvares Penteado (FAAP/SP), a parlamentar sempre esteve a frente de pautas relacionadas às mulheres, cultura, sustentabilidade, comunidades indígenas, diversidade sexual e religiosa.

Luiza foi secretária estadual de Justiça e Cidadania no Governo Zeca do PT e dirigiu a Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande, onde criou o programa de qualificação profissional, com objetivo de contribuir na formação de trabalhadores, além de implementar o Núcleo de Intermediação do Trabalho da Pessoa com Deficiência. Nas eleições de 2020, Luiza obteve 2.030 votos.

Ademir Santana foi vereador entre 2017 e 2020, em maio de 2021 assumiu a cadeira de João César Mattogrosso, que se afastou para assumir a Secretaria Estadual de Cultura e Cidadania do Governo do Estado. Nas últimas eleições, Santana obteve 4.118 votos e foi eleito como suplente.

A cerimônia será realizada no Plenário Edroim Reverdito, na Câmara Municipal de Campo Grande. A renúncia de Camila Jara e João César Mattogrosso, foram publicadas no Diário do Legislativo desta terça-feira (31).

Acompanhe a cerimônia de posse ao vivo:

