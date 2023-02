Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

A comunicação pode começar um pouco embolada logo cedo, por isso, escolha com cuidado as palavras e fuja de polêmicas. A boa notícia é que você vai se expressar melhor ao longo da manhã e dá pra desfazer um mal-entendido se apostar na diplomacia. No final da tarde, a Lua muda para Câncer e os assuntos familiares ganham mais atenção. Você pode se divertir em um programa caseiro com os familiares, ou fazendo algo mais intimista com as pessoas que ama. A paquera tem tudo para surpreender, especialmente se puder se encontrar com os amigos, mas adiante os contatos. Carinho será a chave pra se entender melhor com o mozão daqui pra frente.

Touro (de 21/4 a 20/5)

As finanças pedem mais atenção da sua parte pela manhã. Se um amigo chegar com um negócio que parece muito arriscado, ou se pedir uma grana emprestada, corre que é cilada! O lado bom é que a sua carreira tem boas chances de dar uma decolada e, se souber jogar direitinho, pode até valorizar o seu passe no trabalho. No final da tarde, sua habilidade para se comunicar vem à tona e você vai falar sobre qualquer assunto com qualquer um! O astral é favorável para resolver um mal-entendido também. Um lance passageiro pode animar seu coração, ainda que não se firme. A vida amorosa se torna mais agitada e tudo indica que vai se divertir com o mozão.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

O dia começa com um astral meio tenso e pede cautela com seu lado impulsivo, especialmente na hora de tomar decisões importantes na carreira. Vá com calma para não se arrepender mais tarde! Ainda bem que as coisas vão se acertando aos poucos e logo você volta à sua melhor forma. Pode pintar uma oportunidade de retomar os estudos, fazer uma viagem ou matar a saudade de quem anda distante — saia da rotina! A Lua entra em Câncer no final da tarde e avisa que a possessividade deve temperar a vida amorosa. Pode se dar bem com um contatinho atraente que mora longe, mas adiante as coisas porque suas chances são melhores ao longo do dia.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Cautela não faz mal a ninguém, meu cristalzinho, e você vai se sair melhor se pensar duas vezes antes de agir hoje. A sua intuição vai fazer hora extra e pode ser uma boa pesquisar sobre assunto que parece bom demais para ser verdade. À tarde, a Lua finalmente entra em seu signo e traz uma dose extra de ânimo para encarar qualquer parada! Pode se preparar para novidades interessantes, principalmente se for um assunto que depende só das suas ações. Seu alto-astral vai dar as cartas na conquista e ainda anima o papo com o mozão, se já tiver compromisso. Há sinal de muita sintonia com o love à noite. Ô, glória!

Leão (de 22/7 a 22/8)

O dia começa agitado, Leãozinho, mas é melhor pegar leve logo cedo pra não arrumar briga com um amigo, tá? Ainda bem que o clima muda ainda pela manhã e as amizades contam com vibes maravigolds ao longo desta quarta. À noite, a dica é seguir sua intuição para descobrir a melhor maneira de lidar com as pessoas próximas. Com a entrada da Lua em seu inferno astral, seu pique pode cair um pouco. Se tinha planos para um rolê, melhor pegar leve e deixar os exageros para outro momento. A galera pode dar uma ajuda e animar seus contatinhos durante o dia. Um pouco mais de sintonia ajuda a blindar o romance, assim como demonstrações concretas de carinho.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você começa o dia com foco total no trabalho, mas isso não é desculpa pra deixar o mozão de lado. Tente driblar uma discussão logo cedo, porque o resto do dia promete ser mais tranquilo. Não vai faltar serviço pela frente, mas tudo indica que seu esforço será reconhecido. Eu ouvi um amém? À noite, as amizades ganham destaque e você pode se divertir com a galera, mesmo que o papo seja apenas nas redes sociais. Se andava sem tempo para o mozão, prepare-se para virar o jogo. As estrelas prometem descontração e harmonia a dois. A paquera vai desenrolar e você pode agilizar um novo contatinho se souber usar seu charme.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A manhã pede atenção com a saúde e com o trabalho — exageros podem trazer consequências, meu cristalzinho. A boa notícia é que as coisas se resolvem rapidinho e logo tudo vai correr às mil maravilhas. Os estudos contam com as melhores vibes, assim como os planos para uma viagem. Se tiver a chance de curtir o mozão ou fazer algo fora da rotina pra animar o romance, agarre a oportunidade! As estrelas prometem movimentar a conquista, especialmente com um contatinho que mora longe. Mas não fique enrolando nem deixe pra mandar mensagem à noite porque o astral vai ficar mais sério com a entrada da Lua em Câncer no finalzinho da tarde.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O dia começa um pouco tenso e vale a pena apostar no bom humor pra não brigar com o mozão antes mesmo de sair de casa. Bate na madeira! Mudanças em casa são bem-vindas e podem ser mais fáceis agora. Aproveite para trocar os móveis de lugar, dar aquela geral nos armários e jogar fora tudo o que está só ocupando espaço. Deixe as boas energias fluírem no seu lar! À noite, a Lua em Câncer desperta seu lado mais agitado e bem-humorado. Bom momento para planejar uma viagem. Você pode se divertir, sair da rotina e trocar muitos carinhos com sua cara-metade. Se o coração está vago, há chance de se encantar com alguém que mora longe.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A cooperação será a palavra chave para você se destacar em tudo o que fizer hoje, Sagita. Talvez o astral pese um pouco em casa logo cedo, mas não deixe que isso estrague o seu bom humor. Troque ideias com os colegas, ouça novas opiniões e tente agregar quem tem os mesmos objetivos, assim, será mais fácil atingir o sucesso. Com a Lua brilhando em Câncer no final da tarde, há sinal de mudanças a caminho. A boa notícia é que vai sobrar paixão para animar os momentos a dois. O mozão que lute pra acompanhar o seu pique! Tá na pista? Os astros podem colocar alguém interessante no seu caminho. Se jogue, mesmo que seja pura atração física!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Atritos e mal-entendidos podem incomodar pela manhã, especialmente no trabalho. Revise e-mail antes de enviar, confira informações e faça o possível para se expressar da maneira mais clara possível. Ainda bem que o astral logo melhora e você conta com as melhores vibes para encher o bolso. Vai sobrar serviço também, por isso, mergulhe de cabeça nas tarefas se quiser dar conta das suas responsabilidades. Com a Lua em Câncer à noite, será mais fácil se entender com o mozão. Também há chance de esbarrar em um novo amor, caso o seu coração esteja solitário. Pode curtir cada segundo de paquera ou de romance sem medo!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você conta com uma boa dose de sorte e criatividade para dar conta de tudo o que cair no seu colo hoje, seja no trabalho ou na vida pessoal. Talvez tenha que cuidar das finanças com cautela logo cedo e fugir das compras por impulso, por mais chato que isso seja. Mas tudo vai se resolver numa boa, especialmente se ouvir seus instintos. À noite, com a Lua brilhando em Câncer, os cuidados com o corpo pedem um pouco de atenção. A rotina tirar o brilho do romance ou da conquista à noite, mas nada impede que você espalhe seu charme por aí durante o dia. Pode até pintar uma paquera inesperada e muito gostosa pra quem tá na pista.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Há risco de brigar com a família logo cedo se não souber controlar seu temperamento, Peixes. Ainda bem que o astral logo melhora, inclusive no trabalho, e você pode explorar o bom-senso e a discrição para dar conta das tarefas de rotina. No final da tarde, a Lua brilha em seu paraíso astral e deixa tudo mais leve. Aproveite pra sair da rotina, passear e se divertir com as pessoas queridas. Quem tá solteiro pode comemorar, pois há sinal de boas novas na conquista. Aproveite para dar uma sondada nos seus contatinhos! O romance sério também sai ganhando se você aproveitar para acertar as coisas com seu bem e curtir o clima mais leve.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.