Luiz Ovando destaca pedido de Bolsonaro sobre “a união dos bons contra os maus”

A vinda do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), na quinta-feira (30) mais uma vez a Mato Grosso do Sul, onde fez a entrega de 300 moradias populares, no Residencial Jardim Canguru, em Campo Grande, arrastou multidões para os locais onde a comitiva presidencial esteve.

Entre os locais de grande movimentação de pessoas para ver a passagem de Bolsonaro, estiveram a região da Base Aérea, Jardim Canguru, Avenida Afonso Pena e aeroporto internacional. Após a entrega das chaves aos contemplados com unidade de apartamento, o presidente participou de uma motociata.

De acordo com o deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP), que acompanhou o presidente de Brasília para Campo Grande, Bolsonaro foi muito feliz ao pedir a união dos bons cidadãos para evitar que os maus ocupem os espaços livres. “Quando os bons se dividem, os maus vencem”, afirmou o presidente, durante rápido discurso na entrega das moradias na Capital.

Ovando afirma que a declaração do presidente é um recado não apenas para a classe política do país como para todos os brasileiros. “Hoje, a gente percebe que o país voltou para as mãos das pessoas. Os brasileiros têm orgulho de abraçar sua nação. E isso foi incentivado pelo presidente Bolsonaro, que sempre pregou o respeito à pátria, à bandeira, à liberdade e à religião”, descreveu Ovando.

O parlamentar se disse impressionado com o carinho das pessoas pela figura do presidente, especialmente as crianças. “Eu tive de colocar algumas crianças no tablado, no palco, porque elas queriam estar mais próximas do presidente. Queriam fotos, abraçá-lo, coisa que nunca vi”, reforçou.

Ovando disse ainda que Mato Grosso do Sul tem recebido tratamento diferenciado do governo federal, onde entregou mais de 21 mil moradias, sendo 11 mil em Campo Grande. Em todo o país, o programa Casa Verde Amarela já destinou casas a 1,2 milhão de famílias.

“É uma coisa impressionante. Volume muito grande de habitações para as classes mais carentes”, destaca.

