Tempo firme e sem previsão de chuva para Mato Grosso do Sul, as temperaturas seguem neste sábado (2) com um leve amento e registram máximas de até 34º na região Norte do Estado.

O sol aparece ao longo do dia e segundo informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), o final de semana será com tempo estável e poucas nuvens em função da atuação de uma massa de ar seco no Estado, que se trata de um sistema de alta pressão atmosférica.

Já as temperaturas permanecem mais amenas a noite e logo no amanhecer, com aumento gradativo ao longo do dia. Em Campo Grande a previsão é de mínima de 17°C e máxima de 30°C. Na cidade de Dourados a mínima registrada é de 15°C e máxima a 31°C. Em Corumbá, na região do Pantanal, as temperaturas ficam entre 19°C e 32°C.

Para Coxim, região Norte, as temperaturas podem chegar a 34°C, com mínima de 15°C. Na região de fronteira, em Ponta Porã a mínima fica em 16°C e a máxima com 28°C.

Leia a edição impressa do Jornal o Estado MS e faça sua assinatura aqui

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.