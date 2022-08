Luciano Bivar confirma desistência ao cargo de presidente

Na última semana prevista para as convenções partidárias o presidente nacional do partido União Brasil, deputado Luciano Bivar confirmou neste domingo último (31) que desistiu de disputar o cargo de presidente nas eleições deste ano.

“Resolvi voltar e continuar na Câmara Federal com ajuda de vocês para que a gente possa continuar presidindo o partido com a força que tem nosso partido, nossos parlamentares e todos os que compõem o União Brasil”, disse Luciano Bivar em seu discurso.

Além da desistência, o evento do União Brasil também confirmou a candidatura do ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho ao governo de Pernambuco e no Estado já confirmou a candidata ao governo do Estado, Rose Modesto (União Brasil).