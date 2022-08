Motociclista morre ao bater de frente em carreta

Fábio Junior Paiva da Costa, de 37 anos, morreu na noite deste domingo (31), após bater de frente com uma carreta na rodovia MS 276, entre os distritos de Indápolis, de Dourados e Lagoa Bonita, de Deodápolis.

O condutor pilotava uma motocicleta Honda CG 125 azul, com placa de Dourados e seguia atrás de outra carreta na rodovia, quando decidiu fazer uma ultrapassagem e acabou batendo de frente com uma carreta Mercedes Benz, que no momento estava transportando milho. O veículo estava seguindo para Maringá-PR e era conduzida por um homem de 40 anos.

Com o impacto da batida, a moto ficou completamente destruída e o motociclista acabou sendo arrastado por cerca de 100 metros do local da colisão pela carreta. Segundo informações, Fábio teria passado o dia na casa de uma filha e naquele momento estava retornando para a sua residência, na Vila São Pedro.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a se deslocar até o local do acidente acionados pelos usuários que estavam na via, mas quando chegaram, constataram que o motociclista já estava morto. Agora, o caso será investigado pelo 2° Distrito Policial de Dourados.

