Atlético-MG é goleado pelo Inter em reestreia de Cuca

O Internacional venceu por 3 a O o Atlético-MG, na tarde deste domingo (31), no Beira-Rio. De volta ao comando alvinegro após sete meses e meio, o treinador Cuca viu um time inofensivo no ataque e frágil na defesa neste domingo (31), especialmente no primeiro tempo. A partida foi válida pela 20º rodada do Brasileirão.

A derrota faz o Atlético cair da quarta para a sétima posição da Série A, com 32 pontos. Já o Inter ultrapassa o adversário deste domingo e chega a 33, em sexto. O líder é o Palmeiras, com 42.

Como foi o jogo

O começo foi avassalador. Logo aos seis minutos, o Internacional já estava na frente do placar com um belo gol de Maurício. Após bola escorada por Alemão, o meio-campista avançou com espaço e bateu forte de longe para fazer o primeiro.

Assustado com a desvantagem no placar, o Atlético-MG tentou aos poucos se reorganizar, mas foi praticamente abatido com dois gols colorados em um intervalo de sete minutos. Aos 23, uma boa trama do Internacional pela direita fez a bola chegar em Edenilson, que cruzou rasteiro. Wanderson, livre, completou para a rede.

O Inter finalizou quase 10 vezes durante a partida, mas só três foram no gol. A partida mostrou que o time vem corrigindo um dos principais problemas, que é a falta de pontaria

Na segunda etapa, o galo começou a jogar. O time só não fez o gol, muito por conta da boa atuação de Daniel, o que deixou Cuca muito irritado na beira do campo.

Logo aos cinco minutos, Jair parou no goleiro colorado. Aos 10, foi a vez do lateral esquerdo Guilherme Arana tentar e mandar para fora. Aos 14, o chileno Vargas cabeceou por cima. E para completar, aos 17, Arana chutou da entrada da área e a bola, após desvio no zagueiro Vitão, bateu no travessão e saiu.

Do outro lado, o Internacional procurou administrar o resultado obtido no primeiro tempo e buscou os contra-ataques. Teve um com o atacante Pedro Henrique, aos 36 minutos, mas não aproveitado.

