Londres Machado é diplomado para o 13º mandato

Reeleito com 25.691 votos no pleito de outubro, o deputado Londres Machado (PP) foi diplomado na noite de segunda-feira (19) em cerimônia comandada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TER-MS). O parlamentar, que tomará posse no dia 1º de fevereiro de 2023, estará cumprindo o seu 13º mandato nessa jornada política que se iniciou ainda quando do Mato Grosso indiviso.

Londres Machado, além de ter presidido a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por sete vezes, também ocupou cargo de primeiro-secretário e comandou diversas Comissões Permanentes da Casa, ao longo desses anos.

Quando da instalação do Estado em 1979 (depois de dois anos de sua criação), Londres Machado presidiu a então Assembleia Constituinte – que elaborou a primeira Carta Magna da nova unidade da federação, de janeiro a junho daquele ano – e, com a promulgação da Constituição, se tornou Assembleia Legislativa.

Ele atualmente é o deputado estadual que mais mandato cumpriu e vem cumprindo na história de Mato Grosso do Sul. Londres Machado atribui essa longevidade política ‘’à confiança da população ao meu trabalho parlamentar desenvolvido com o maior respeito aos sul-mato-grossenses e ao Estado”.

Com informações da assessoria