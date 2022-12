Deputado federal mais votado é ovacionado em diplomação

Marcos Pollon (PL), foi a surpresa do pleito 2022 para deputado federal e durante a diplomação no Odara Palace na última segunda-feira (19). O novato foi ovacionado pela maioria dos presentes e fez um discurso acalorado.

Pollon conquistou 105 mil votos e durante seu discurso, apoiadores o aplaudiram de pé. Vaias? poucas, que foram abafadas pelos aplausos. “Preciso agradecer primeiramente a Deus que abençoou este projeto, aos meus pais que forjaram o meu caráter, a minha esposa que permitiu que eu participasse da eleição, as minhas crianças e ao presidente Jair Messias Bolsonaro cujo que me atribuiu esta missão cujo o nome pretendo honrar como sempre foi dito por única pauta a liberdade. “, iniciou o deputado.

Defendeu o direito das crianças para não crescerem onde a corrupção perpetua. “Tomar a eleição é diferente de ganhar. Para que não cresçam em um país onde gíria de bandido sai da boca de ministro e que um homem honrado possa olhar nos olhos de sua esposa”, terminou aplaudido de pé.

