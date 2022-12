Formatura de cães atraí polêmica, mas fofura vence

A Creche para cães Personal Pets localizada na Capital, pelo segundo ano consecutivo realiza a formatura de seus alunos com direito seção de fotos e entrega de diploma e boletim. A brincadeira surgiu devido já comemorarem outras datas ao longo do ano, mas alguns internautas contrários ameaçaram por serem contra humanização que forçaria os animais. Alguns tentam levar a brincadeira para um campo polêmico o qual a própria creche é contrária que seria a de humanizar os animais.

No primeiro ano, 2021 o retorno negativo de alguns impactou a proprietárias e colaboradoras da creche, mas após uma conversa com os clientes a decisão de manter a diplomação foi acolhida e repetida neste ano. Porque os animais são bem tratados e até recebem prêmios por se comportarem durante a sessão de fotos que acontece em um piscar de olhos.

Ana Clara Balbé, proprietária da creche explicou que tudo é feito com muito amor, cuidado e dentro de uma rotina regrada com atividades caninas que os cães já estão acostumados e tudo conta com a aprovação dos clientes. “Nossos clientes fazem atividades de caça petisco, atividades da espécie dos cães e para não nos abalar como no primeiro ano aconteceu, decidimos repetir a formatura porque ouvimos nossos clientes e não provocou nenhum mal estar algum aos cães. Não somos favor de humanização, de forma alguma, e temos sim o apoio de pessoas que apostam no cuidado com seus cães e por isto confiam na creche porque acreditam que ajuda bastante no dia-a-dia dos animais, enquanto seus tutores trabalham fora”.

A fofura de ver os cães de toga nas redes viralizou e mais uma vez a brincadeira ficou registrada e foi amplamente noticiada pela imprensa local como um case de sucesso.

