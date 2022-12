EJA com qualificação profissional será realizado em 12 municípios de MS em 2023

A SED (Secretaria de Estado de Educação) realizou um encontro virtual com as equipes gestoras das unidades escolares que irão ofertar o Curso de EJA (Educação de Jovens e Adultos) com Qualificação Profissional em 2023, jundo coordenadorias regionais de Mato Grosso do Sul.

Portanto, os municípios que participaram do encontro para definir a realização do programa no próximo ano são: Água Clara, Aquidauana, Bonito, Corumbá, Coxim, Jardim, Ladário, Nova Andradina, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Três Lagoas.

Na ocasião, realizado no dia 29 de novembro, apresentou-se alguns dos aspectos pedagógicos a serem observados na operacionalização do Curso, no primeiro semestre letivo do ano de 2023, bem como às atribuições e responsabilidades que competem aos profissionais engajados com a oferta.

Como se matricular

O curso é voltado para estudantes com idade a partir de 18 anos e a matrícula deve ser feita diretamente pelo www.matriculadigital.ms.gov.br. Para outras informações entrem em contato com a Coordenadoria de Correção de Fluxo pelo telefone (67) 3318 – 2330.