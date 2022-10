Liz Truss renuncia ao cargo de primeira-ministra

Liz Truss, primeira-ministra do Reino Unido, renunciou ao cargo na manhã de hoje (20), após uma grave crise de confiança atingir seu mandato. Ela está há 45 dias no cargo e ficará até que o novo nome seja anunciado.

Um dos principais motivos para renúncia é que Liz Truss vinha sofrendo pressão devido a um polêmico plano econômico que previa, entre outros pontos, um corte amplo de impostos e um empréstimo bilionário para cobrir o rombo nas contas públicas.

Na última segunda-feira (17), a premiê pediu desculpa por “erros” em seu programa que fizeram com que a confiança dos investidores evaporasse e seus índices nas pesquisas despencassem.

Em pronunciamento em Downing Street, Truss afirmou brevemente que não poderia mais seguir adiante com os planos traçados na época da eleição. Ela disse ainda que este é um momento de grande “instabilidade econômica e internacional”.

Truss aceitou que não poderia cumprir as promessas que fez quando estava concorrendo à liderança conservadora, tendo perdido a fé de seu partido.

“Reconheço que, dada a situação, não posso entregar o mandato pelo qual fui eleita pelo Partido Conservador. Portanto, falei com Sua Majestade o Rei para notificá-lo de que estou renunciando ao cargo de líder do Partido Conservador”, disse.

Na semana passada, o novo ministro das Finanças, Jeremy Hunt, reverteu todas as mudanças anunciadas pela primeira-ministra, aprofundando a crise no governo, mas sinalizando “paz” ao mercado financeiro. Entre as principais decisões, está que a ajuda às famílias para pagar as contas de energia será limitada a seis meses, em vez dos dois anos prometidos por Truss e o ministro antigo.

Com a renúncia, o mandato da primeira ministra que substituiu Boris Johnson há poucos meses se torna o mandato mais curto da história contemporânea do Reino Unido.

